Кабачки належать до найурожайніших городніх культур, однак навіть вони можуть рано припинити плодоношення. Причиною часто стає не нестача добрив чи поливу, а неправильний догляд за кущами. Якщо регулярно збирати плоди та своєчасно проріджувати листя, рослина ще довго формуватиме нові зав'язі. Більше про це пише Oboz.ua.

Чому не варто залишати кабачки переростати

Багато городників відкладають збирання врожаю, щоб плоди стали більшими. Проте це лише виснажує рослину.

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Перерослі кабачки споживають значну кількість поживних речовин, через що кущ повільніше утворює нові квіти та зав'язі. Молоді плоди краще зрізати кожні два-три дні, не чекаючи, поки вони сильно збільшаться. Саме регулярне збирання стимулює рослину продовжувати плодоношення.

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Збирайте врожай правильно

Не варто відривати або викручувати кабачки руками. Так можна пошкодити стебло, а через ранки до рослини легше проникають збудники хвороб.

Для збирання краще використовувати гострий ніж або секатор. Плід зрізають разом із невеликою частиною плодоніжки. Акуратний зріз швидше підсихає й значно менше травмує кущ.

Яке листя потрібно видаляти

Протягом літа кабачки нарощують велику кількість листя. Якщо кущ стає надто густим, усередині накопичується волога, погіршується циркуляція повітря, а квітам бракує сонячного світла.

Насамперед видаляють сухе, пожовкле, пошкоджене або хворе листя. Якщо великі листкові пластинки повністю закривають квіти й молоді зав'язі, можна обережно зрізати ще кілька, щоб забезпечити доступ світла та комах-запилювачів.

Водночас не слід видаляти забагато листя за один раз. Достатньо поступово обрізати кілька листків, щоб не послабити рослину.

Коли краще обрізати кабачки

Проводити обрізування бажано в сухий сонячний день. За такої погоди місця зрізів швидко підсихають, що знижує ризик розвитку грибкових захворювань.

Перед роботою обов'язково продезінфікуйте секатор або ніж. Після обрізування не поливайте рослини зверху по листю, щоб свіжа поверхня зрізів залишалася сухою.

Як допомогти кабачкам плодоносити до осені

Регулярне збирання молодих плодів, своєчасне видалення старого листя та достатня кількість сонячного світла допомагають рослині довше залишатися продуктивною.

Також не забувайте про регулярний полив теплою водою під корінь і періодичні підживлення калійно-фосфорними добривами або деревним попелом. Комплексний догляд дозволяє кабачкам активно формувати нові зав'язі й тішити щедрим урожаєм майже до кінця сезону.