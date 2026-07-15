Під час збирання врожаю не можна різко відривати або викручувати кабачки руками

Багато городників вважають, що чим більший кущ кабачка, тим кращий буде врожай. Насправді надмірна кількість листя нерідко заважає рослині повноцінно родити. Загущений кущ гірше провітрюється, квіти отримують менше світла, а комахам-запилювачам важче до них дістатися. Як обрізати листя, продовжити плодоношення та отримати більше великих кабачків, пише Best home ideas.

Як правильно збирати плоди

Під час збирання врожаю не можна різко відривати або викручувати кабачки руками. Так можна пошкодити стебло, через що рослина витрачатиме сили на відновлення, а не на формування нових плодів.

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Найкраще зрізати кабачки гострим ножем або садовим секатором, залишаючи невелику частину плодоніжки. Чистий зріз швидше підсихає і зменшує ризик проникнення інфекцій.

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Яке листя потрібно видаляти

Перш за все обрізайте старе, пожовкле, сухе або пошкоджене листя. Воно вже не приносить користі рослині, але забирає поживні речовини та погіршує циркуляцію повітря.

Також можна видалити кілька найбільших листків у центрі куща, якщо вони затіняють квіти й молоді зав'язі. Головне – не перестаратися. За один раз не рекомендується зрізати занадто багато листя, щоб не послабити рослину.

Чому багато листя шкодить урожаю

Пишне листя не завжди свідчить про здоровий розвиток кабачків. Якщо кущ надто густий, рослина часто спрямовує сили на нарощування зеленої маси, а не на формування плодів.

Крім того, затінені квітки стають менш помітними для бджіл та інших комах-запилювачів. Через недостатнє запилення зав'язі можуть опадати, а кількість плодів помітно зменшується.

Коли проводити обрізування

Найкраще обрізати кабачки в суху погоду, коли немає дощу. Зрізи швидше підсихають, що знижує ризик розвитку грибкових захворювань.

Для роботи використовуйте лише чистий і добре заточений інструмент. Після обрізування бажано не поливати рослини по листю, щоб місця зрізів залишалися сухими.

Як продовжити плодоношення кабачків

Щоб кабачки родили до кінця літа, регулярно збирайте молоді плоди й не допускайте їх переростання. Великі кабачки забирають у рослини багато поживних речовин, через що утворення нових зав'язей сповільнюється.