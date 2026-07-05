Кабачки родитимуть до осені і більше, ніж завжди: пʼять ефективних підживлень для літа
У липні кабачки активно формують нові зав'язі та плоди, тому потребують достатньої кількості поживних речовин. Якщо вчасно підживити рослини, вони продовжать родити до осені, а врожай буде значно щедрішим. Чим підживити, пише УНІАН.
Органічне підживлення для активного росту
Одним із найпопулярніших добрив залишається настій коров'яку або пташиного посліду. Таке підживлення містить азот, фосфор і калій, які необхідні рослинам у період плодоношення.
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- 1 літр коров'яку розведіть у 10 літрах води або 1 літр пташиного посліду – у 15 літрах води;
- залиште настоюватися на кілька днів;
- поливайте рослини під корінь приблизно раз на два тижні.
Деревний попіл
Попіл є природним джерелом калію, кальцію та інших мікроелементів, які сприяють формуванню плодів.
Його можна використовувати двома способами:
- підсипати одну-дві жмені під кожен кущ із подальшим легким загортанням у ґрунт;
- приготувати настій із однієї склянки попелу та 10 літрів води, залишивши його на добу.
Дріжджовий настій
Дріжджі не є повноцінним добривом, але можуть стимулювати активність корисних ґрунтових мікроорганізмів, що покращує засвоєння поживних речовин рослинами.
Для приготування розчину:
- у 1 літрі теплої води розчиніть пакетик сухих дріжджів і дві столові ложки цукру;
- залиште суміш на дві години;
- перед поливом розбавте концентрат водою у співвідношенні 1:5.
Настій кропиви
Кропива містить багато корисних речовин, які підтримують ріст овочевих культур.
Для настою:
- наповніть відро подрібненою кропивою;
- додайте склянку деревного попелу;
- залийте водою та залиште бродити приблизно на тиждень;
- перед використанням розбавте водою у співвідношенні 1:10.
Настій бананової шкірки
Бананова шкірка містить калій і невелику кількість магнію, тому її часто використовують як додаткове натуральне підживлення.
Для цього:
- залийте шкірку двох-трьох бананів літром води;
- настоюйте дві доби;
- поливайте кожен кущ приблизно 500 мл настою раз на два тижні.