Одним із найпопулярніших добрив залишається настій коров'яку або пташиного посліду

У липні кабачки активно формують нові зав'язі та плоди, тому потребують достатньої кількості поживних речовин. Якщо вчасно підживити рослини, вони продовжать родити до осені, а врожай буде значно щедрішим. Чим підживити, пише УНІАН.

Органічне підживлення для активного росту

Одним із найпопулярніших добрив залишається настій коров'яку або пташиного посліду. Таке підживлення містить азот, фосфор і калій, які необхідні рослинам у період плодоношення.

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Для приготування:

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1 літр коров'яку розведіть у 10 літрах води або 1 літр пташиного посліду – у 15 літрах води;

залиште настоюватися на кілька днів;

поливайте рослини під корінь приблизно раз на два тижні.

Деревний попіл

Попіл є природним джерелом калію, кальцію та інших мікроелементів, які сприяють формуванню плодів.

Його можна використовувати двома способами:

підсипати одну-дві жмені під кожен кущ із подальшим легким загортанням у ґрунт;

приготувати настій із однієї склянки попелу та 10 літрів води, залишивши його на добу.

Дріжджовий настій

Дріжджі не є повноцінним добривом, але можуть стимулювати активність корисних ґрунтових мікроорганізмів, що покращує засвоєння поживних речовин рослинами.

Для приготування розчину:

у 1 літрі теплої води розчиніть пакетик сухих дріжджів і дві столові ложки цукру;

залиште суміш на дві години;

перед поливом розбавте концентрат водою у співвідношенні 1:5.

Настій кропиви

Кропива містить багато корисних речовин, які підтримують ріст овочевих культур.

Для настою:

наповніть відро подрібненою кропивою;

додайте склянку деревного попелу;

залийте водою та залиште бродити приблизно на тиждень;

перед використанням розбавте водою у співвідношенні 1:10.

Настій бананової шкірки

Бананова шкірка містить калій і невелику кількість магнію, тому її часто використовують як додаткове натуральне підживлення.

Для цього: