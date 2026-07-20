Відцвілі бутони потрібно своєчасно прибирати, щоб рослина не витрачала сили на формування насіння

Петунії належать до найулюбленіших літніх квітів, однак у розпал спеки вони нерідко втрачають декоративність. Витягнуті пагони, пожовкле листя та невелика кількість бутонів часто свідчать не про загибель рослини, а про помилки у догляді. Якщо вчасно провести кілька простих процедур, петунії ще можуть радувати рясним цвітінням до перших осінніх заморозків. Що варто зробити, пише Southern Living.

Регулярно видаляйте зів'ялі квітки

Відцвілі бутони потрібно своєчасно прибирати, щоб рослина не витрачала сили на формування насіння. Видаляйте не лише засохлі пелюстки, а й усе квітколоже.

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Достатньо проводити таку процедуру один-два рази на тиждень, а під час активного цвітіння – частіше.

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Проведіть омолоджувальну обрізку

Якщо пагони сильно витягнулися, а нижня частина кущика майже втратила листя, не бійтеся обрізати стебла приблизно наполовину.

Після такої процедури петунія почне активно випускати нові пагони, стане густішою й через один-два тижні знову почне формувати бутони.

Забезпечте достатньо сонця

Для рясного цвітіння петуніям потрібно щонайменше шість годин прямого сонячного світла щодня.

Якщо рослини опинилися в затінку через дерева, кущі або інші квіти, за можливості перенесіть горщики у світліше місце або обріжте гілки, які створюють тінь.

Контролюйте полив

У спекотну погоду ґрунт у контейнерах висихає дуже швидко, тому рослини можуть потребувати щоденного поливу.

Якщо земля пересохла настільки, що відстає від стінок горщика, занурте ємність у воду приблизно на 10–15 хвилин. Це допоможе рівномірно зволожити весь земляну грудку.

Водночас надлишок вологи також небезпечний. Якщо листя жовтіє, а ґрунт довго залишається мокрим, варто перевірити стан коренів. Пошкоджені або підгнилі ділянки потрібно видалити, а рослину пересадити у свіжий легкий субстрат із хорошим дренажем.

Не забувайте про підживлення

Петунії належать до рослин, які споживають багато поживних речовин.

Квіти у горщиках рекомендують підживлювати рідкими комплексними добривами приблизно раз на тиждень, а рослини у відкритому ґрунті – один раз на два-три тижні.