Виростити округлу та пишну петунію дуже легко

Якщо ви мрієте про пишну, округлу петунію, що рясно цвіте й виглядає, як з фото у садових журналах, знайте: без правильного догляду така краса не з’явиться сама собою. Усього два прості кроки здатні перетворити звичайний кущик на справжній квітковий шедевр. Детальніше про це пише VSN.

Обрізка петунії

Обрізка – не ворог, а союзник. Навіть якщо ваша петунія вже квітне і здається, що шкода щось зрізати – не вагайтесь. Без стрижки пагони швидко витягнуться, кущ втратить форму, а замість охайної кулі ви отримаєте розкидану в різні боки зелену масу.

У ампельних сортів обрізайте все, що виходить за межі кашпо – це стимулює ріст бічних пагонів. Кущові види формують прищипуванням верхівок, таким чином активуються сплячі бруньки ближче до основи. Молодим рослинам та живцям узагалі краще не дозволяти цвісти на початку: бутони видаляють, поки кущ не зміцнів і не набрав необхідну зелень.

Першу формувальну обрізку проводьте одразу після висадження, а далі – коли пагони починають втрачати компактність.

Правильне підживлення

Ще один важливий момент – живлення через листя, особливо на старті сезону. У весняному ґрунті, коли температура ще низька, корені працюють мляво, й рослина не отримує потрібної кількості поживних речовин. Щоб підтримати петунію, проводьте листкові підживлення. Для нарощування зеленої маси підійдуть добрива з високим вмістом азоту (наприклад, NPK 30-10-10), які варто чергувати з універсальними складами типу 20-20-20. Коли починає формуватись цвіт, переходьте на фосфорно-калійні підживлення. Найкращий час для обприскування – ранок або вечір, коли листя не перегріте й краще вбирає добрива.