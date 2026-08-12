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Нейтралізувати неприємний аромат можна ще до того, як він стане сильним

Навіть якщо регулярно виносити сміття та мити відро, неприємний запах може залишатися. Особливо це стосується пластикових відер, адже матеріал здатен вбирати аромати того, з чим контактує. УНІАН розповідає про кілька простих способів позбутися запаху. Що насипати на дно відра? Нейтралізувати неприємний аромат можна ще до того, як він стане сильним. Для цього потрібно використати: Харчову соду. На дно відра насипте кілька ложок соди. Вона вбирає сторонні запахи та дезінфікує заодно. Наповнювач для котячих лотків. Він чудово вбирає вологу, тому якщо раптом пакет зі сміттям починає текти, проблем не виникне Його також насипають на дно відра. Якщо в наповнювач додати кілька крапель ефірної олії, то вона нейтралізує запах. Газети. Це доволі старий метод, який досі працює. Газета добре допомагає ввібрати і запах, і вологу.

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