Сміттєве відро – необхідний елемент кухні, однак воно часто псує загальний вигляд простору. Важливо знайти таке місце, щоб воно залишалося зручним у користуванні, але не привертало зайвої уваги. Сучасні рішення дозволяють поєднати функціональність і естетику. Існує кілька способів організувати простір так, щоб кухня виглядала охайно та стильно. Про це пише Martha Stewart.

Висувна шафа

Один із найзручніших варіантів – встановити відро у висувну шафу. Така система дозволяє легко відкривати контейнер під час приготування їжі та повністю приховувати його після використання. У просторій шафі можна розмістити окремі контейнери для сортування відходів.

Простір під раковиною

Класичне рішення – розташувати відро під мийкою. Щоб зробити цей варіант більш зручним, можна встановити висувний механізм. Це спростить доступ і допоможе підтримувати порядок.

Декоративний контейнер або кошик

Якщо кухня невелика й немає можливості встановити приховану систему, варто обрати естетичний контейнер із кришкою. Плетені кошики або моделі в нейтральних відтінках можуть гармонійно доповнити інтер’єр і виглядати як декоративний елемент.

Розміщення в коморі

За наявності комори сміттєве відро можна перенести туди. Це повністю прибере його з поля зору. Головне, щоб комора була розташована недалеко від робочої зони, інакше користування стане незручним.

Маскування під меблі

Ще один спосіб – використати спеціальну накладку або корпус, який імітує частину меблів. Так відро залишиться поруч із зоною приготування їжі, але не порушуватиме загальної стилістики кухні.

Текстильна завіса

Якщо простір під стільницею відкритий, його можна закрити щільною водостійкою завісою. Тканину варто обирати таку, що легко переться. Це просте рішення допоможе швидко замаскувати контейнер і додати кухні затишку.