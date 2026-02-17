Класичні витяжки часто критикують за шум і громіздкий вигляд

У 2026 році побутова техніка перестає бути яскравим акцентом і дедалі частіше зливається з інтер’єром. Дизайнери наголошують: сучасна кухня має виглядати цілісно, без візуального шуму та перевантажених стільниць. Саме тому інтегровані рішення стають одним із провідних напрямів у дизайні. Детальніше про тренди 2026 пише House Digest.

Інтегрована техніка – тренд кухонь 2026 року

Мікрохвильові печі, кавоварки, міксери та інші прилади залишаються необхідними, однак тепер вони не повинні перетягувати на себе увагу. У моді – плавний перехід від фасадів і фурнітури до техніки, без різких контрастів і зайвого блиску.

Експертка з інтер’єру Дженні Раймолд зазначає, що прилади мають бути функціональними, але візуально стриманими. Окремо стоячі моделі можуть мати ефектний вигляд, проте дедалі частіше перевагу надають лаконічності та безшовним рішенням.

Інтегрована техніка дозволяє створити кухню, яка асоціюється з сучасним преміальним стилем, де все виглядає продумано та гармонійно.

Як створити цілісний дизайн із технікою

Під час ремонту найкращим варіантом стане вбудована техніка. Вона залишається зручною у використанні, але водночас не порушує загальну композицію простору. Популярні рішення:

мікрохвильова піч у висувній шухляді;

духова шафа, вбудована в колону;

холодильник, замаскований панелями під кухонні фасади;

так звані «гаражі для техніки» – ніші з підйомними дверцятами для приладів на стільниці.

Якщо масштабного оновлення інтер’єру не планується, можна мінімізувати безлад: рідко використовувані прилади прибрати до шаф, обирати техніку нейтральних кольорів та приховати розетки декоративними панелями.

Навіть невеликі зміни допоможуть зробити кухню візуально спокійнішою та більш організованою.

Які ще тренди пануватимуть у 2026 році

Окрім інтеграції техніки у фасади, дизайнери виділяють ще кілька напрямів, які стануть популярними.

Техніка під фасади. Холодильники й посудомийні машини «ховають» за декоративними панелями, щоб інтер’єр виглядав монолітним.

Окремі зони для напоїв. Кавові станції, міні-бари, винні холодильники та льодогенератори облаштовують не лише на кухні, а й у спальні чи домашньому спортзалі.

Системи фільтрації води. Зростає попит на фільтри для крана або комплексні системи очищення для всього дому.

Бек-кухні. Допоміжні кухонні зони або великі комори дозволяють сховати дрібну техніку, другу мийку чи духовку та підтримувати порядок у головному просторі.

Інфрачервоні сауни вдома. Їх облаштовують у ванних кімнатах, підвалах або навіть на подвір’ї.

Плита як акцент. Варильні поверхні й витяжки можуть стати дизайнерським елементом — у яскравих кольорах або з незвичними формами.

Індукційні варильні поверхні. Вони швидко нагріваються, безпечні у використанні та легкі в догляді.

Чим замінюють традиційні витяжки

Класичні витяжки часто критикують за шум і громіздкий вигляд. У Європі дедалі частіше встановлюють моделі з виносним мотором або централізовані вентиляційні системи. Вони працюють тихіше, ефективніше очищають повітря та не порушують дизайн кухні.