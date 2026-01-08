Сучасний дім більше не має бути нейтральним і безликим

У 2026 році підхід до облаштування дому змінюється: на перший план виходять комфорт, турбота про себе та усвідомлений вибір. Оселі стають більш індивідуальними, теплими й функціональними, а мінімалізм поступово поступається місцем характеру та персональним деталям. Які дизайнерські тренди будуть у 2026 році, пише Better Homes and Gardens.

Колірне занурення

Тренд на повне занурення в колір повертається з новою силою. Йдеться про використання одного відтінку для стін, стелі та навіть плінтусів. Такий підхід робить простір візуально цілісним і додає глибини навіть світлим або спокійним кольорам. Для поціновувачів яскравих інтер’єрів це спосіб зробити сміливі відтінки ще виразнішими.

Фокус на здоров’я та добробут

Домівки дедалі частіше перетворюються на простір для відновлення. У 2026 році популярності набирають рішення, що підтримують фізичне й ментальне здоров’я: сауни, домашні спортзали, джакузі, засклені веранди або зимові сади. До цієї ж категорії належать адаптивне освітлення та системи покращення якості повітря, які роблять повсякденне життя комфортнішим.

Екологічні альтернативи

Стійкі та енергоефективні рішення стають не просто трендом, а необхідністю. У центрі уваги будинки з мінімальним енергоспоживанням, акумуляторні системи для всього дому та зарядки для електромобілів. Сонячні панелі, енергоощадна техніка та водозберігаюча сантехніка допомагають не лише зменшити вплив на довкілля, а й скоротити витрати на комунальні послуги.

Захист дому від стихійних ризиків

Все більше власників замислюються про безпеку житла в умовах кліматичних змін. У тренді – рішення для захисту від повеней, пожеж і екстремальних погодних умов. Це можуть бути підвищені конструкції будинку, протипожежні системи, спеціальне озеленення та захисні бар’єри. Такий підхід підвищує не лише рівень безпеки, а й довгострокову цінність нерухомості.

Затишні куточки для читання

У 2026 році зростає попит на невеликі, але дуже атмосферні простори для усамітнення. Куточки для читання облаштовують біля великих вікон, у нішах або навіть у колишніх коморах. М’які подушки, пледи, полиці з книжками та приглушене світло створюють місце, де хочеться зупинитися й відпочити від ритму дня.

Персональні акценти та характер

Сучасний дім більше не має бути нейтральним і безликим. У 2026 році в інтер’єрах з’являється більше авторських деталей: ручна робота, вінтажні елементи, натуральне дерево, нестандартна архітектура. Такі акценти додають простору індивідуальності та відчуття «живого» дому з власною історією.