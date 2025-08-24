Дизайнер - не менш важлива в житті людина, ніж сімейний лікар чи юрист

Дизайнер інтер’єру допоможе втілити мрії про стильне і затишне житло в реальність оптимальним способом. До того ж це людина, яка знає технічні нюанси, властивості матеріалів та як їх поєднувати. Проте не кожен дизайнер допоможе саме вам – до вибору помічника у втіленні мрії слід підійти відповідально. На що саме звертати увагу та як будувати комунікацію з дизайнером, пише сайт Dim.ria.

Перед пошуком дизайнера

Перед тим, як шукати людину, що допоможе втілити ремонт вашої мрії, варто визначитися з двома головними питаннями:

яким ви бачите своє майбутнє помешкання;

скільки грошей на реалізацію проєкту ви готові витратити.

Тобто подумайте, в якому стилі буде оформлене ваше житло, які матеріали ви хочете використати, який декор вам до вподоби тощо. Залежно від цього, потрібно скласти приблизний бюджет на проєкт, не забуваючи про резерв орієнтовно у 10%.

Зробити це потрібно якнайшвидше. Якщо йдеться про ремонт в новобудові, то розпочати пошуки дизайнера слід ще на етапі будівництва, адже виготовлення дизайн-проєкту може зайняти від кількох тижнів до пари місяців. Чим раніше дизайнер зробить заміри, тим швидше справа зрушить з міста. Також врахуйте час, що буде потрібен на пошук ремонтної бригади, але її найкраще шукати після того, як ви знайшли свого дизайнера.

Ціни на послуги дизайнера різняться залежно від міста, досвіду та його популярності. Але кошторис ремонту теж сильно впливає на ціну. Закладайте на дизайн-проєкт приблизно 5-10% від загального бюджету.

Що потрібно підготувати ще

Окрім бюджету і визначеності зі стилем, варто підібрати фото інтер’єру, що вам подобається, скласти список особистих побажань до кожної кімнати, зокрема, у поєднанні кольорів та виборі меблів.

Після цього можна приступати до самих пошуків. В нагоді стануть друзі і знайомі, а також пошук в інтернеті.

Записуйте імена авторів і назви студій, які вам сподобалися, шукайте інші їхні проєкти, оцінюйте увагу до деталей, вміння поєднувати кольори, опрацьовану візуалізацію і креслення.

Звертайте більше уваги на вже реалізовані інтер'єри з реальними фотографіями, а не на 3D-візуалізації, щоб зрозуміти як дизайнер вміє втілювати ідеї в реальність. Також не забудьте прочитати відгуки про роботу дизайнерів та студій, які вам сподобалися.

Порівняльна табличка

Коли ви знайшли кількох дизайнерів, роботи яких вам імпонують, порівняйте їх – ціни, нюанси роботи тощо. У цьому допоможе спілкування телефоном, щоб обговорити технічне завдання. Комунікація допоможе оцінити відповідальність та адекватність людини, з якою вам доведеться чимало спілкуватися під час роботи.

Після першого заочного спілкування з різними кандидатами запишіть в порівняльній табличці:

ціну робіт;

досвід дизайнера;

обіцяні терміни реалізації;

навички комунікації;

готовність підписувати договір, виконувати авторський нагляд тощо.

Для кожного будуть свої важливі критерії.

Після цього можна зустрітися з дизайнерами-фіналістами з вашого списку, найкраще – в місці, де планується ремонт. Обговоріть нюанси майбутнього інтер'єру, наскільки збігаються погляди дизайнера з вашими. Торкніться етапів складання дизайн-проєкту і загальної вартості робіт – розмір і порядок виплат, додаткові витрати тощо. Будьте готові до питань дизайнера про ваші уподобання, улюблені колірні поєднання, життєві звички та інші нюанси.

На цьому етапі власник житла і дизайнер можуть не зійтися характерами, стилем спілкування і поглядами на майбутній інтер'єр. Враження від особистої зустрічі з дизайнером також запишіть у порівняльну таблицю. Це дозволить надалі звужувати коло претендентів, поки не залишиться єдиний дизайнер або студія.

Коли ж виберете саме свого дизайнера, обов’язково оформіть з ним письмову угоду і пропишіть в ній всі нюанси про порядок робіт і оплати, склад проєкту і відповідальності сторін.