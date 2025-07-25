Ці трендові дивани створюватимуть особливу атмосферу у вітальні довгі роки

У дивані, окрім зручності, головне – це довговічність і стиль, що актуальний впродовж тривалого часу. У 2025 році дизайнери пропонують свіжі ідеї для оновлення вітальні. Які дивани в тренді у 2025 році, пише сайт «Новини.Live».

Великий і затишний

Дивани розміру XL лідирують у трендах, витісняючи компактні меблі. Вони чудово пасують для сімейних вечорів за переглядом фільмів чи затишних посиденьок з друзями і здатні стати серцем вітальні, де люди проводять багато часу.

Дизайнери радять обирати дивани, що займають значну частину кімнати, але при цьому виглядають гармонійно завдяки продуманому дизайну.

Новий колір-фаворит

У 2025 році одним із фаворитів поміж кольорів меблів є коричневий. Глибокі відтінки мокко чи шоколаду додають вітальні тепла й затишку. Коричневий диван легко поєднується з іншими кольорами і не лише стильний, а й практичний – на ньому менш помітні плями. Це ідеальний вибір для сімей із дітьми чи домашніми тваринами.

Елегантні вигини

Вигнуті меблі вже кілька років тримаються в трендах, але у 2025 році вони вийшли на новий рівень популярності. Дивани з плавними, скульптурними формами додають інтер’єру м’якості та вишуканості.

Такі дивани допомагають уникнути різких ліній, що можуть зробити інтер’єр надто суворим, і створюють атмосферу легкості.

Комплектом – зручніше

Якщо раніше крісла вважалися громіздкими, то в 2025 році комплекти з дивану і крісел знову увірвались на вершину трендів. Сучасні моделі виглядають стильно та гармонійно доповнюють диван, створюючи цілісний образ вітальні.

Такі набори дозволяють зонувати простір і додають функціональності, адже крісло можна розмістити окремо для читання чи відпочинку.

Гнучкість та адаптивність

В тренді також модульні дивани, що дозволяють адаптувати меблі до потреб сім’ї і змінювати конфігурацію залежно від ситуації. Це також про персоналізацію простору.

Такі дивани ідеально підходять для нестандартних приміщень або для тих, хто любить періодично оновлювати інтер’єр без значних витрат.