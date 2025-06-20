Одна невелика деталь здатна змінити інтер'єр і зробити його довершеним

Буває, що в квартирі зроблений хороший ремонт, проте чомусь у помешканні бракує затишку. Сайт Dim.ria розповідає про п’ять елементів інтер’єру, що виправлять ситуацію.

Кухонні шафки до стелі

Кухня, що не дістає за висотою до стелі, давно не популярна. Причини – нефункціональний та неестетичний простір над шафками, що лише збирає пил. З такою кухнею інтер'єр не виглядає лаконічним. Тому кухонні шафки до стелі – елегантне рішення, що підійде для будь-якого стилю.

Якщо стеля надто висока – понад 3 метри або спроєктована під кутом, можна:

встановити натяжні або навісні конструкції;

зробити плиткове облицювання до стелі;

повісити елементи декору.

Стильний килим

Навіть у кімнаті з якісним покриттям підлоги не завадить стильний килим. Він може бути великим або лише для зони поруч з диваном, з високим ворсом або тканим гладеньким, однотонним або з абстрактним малюнком. Розгляньте кілька варіантів, відштовхуючись від інтер'єрного стилю і колірної гами кімнати.

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Багаторівневе освітлення

Багаторівневе освітлення дозволить позбутись темних ділянок і зробити комфортними окремі функціональні зони. Бра або торшера поруч з диваном, настільна лампа, світильник на журнальному столику зроблять приміщення більш затишним і забезпечать бажану атмосферу.

Місце для книг і читання

В інтер’єрі чудово виглядатимуть відкриті стелажі або книжкові полиці незвичної форми. Доповнити полиці можна фото, пам’ятними речами, а місце для читання – зручним кріслом або невеликим диваном.

Живі рослини

Кімнатні рослини освіжать будь-який інтер'єр. В куті добре виглядатиме пальма у великій діжці або драцена, на широкій полиці впишеться кактус або в’юнка рослина. Фітостіна з моху додасть інтер'єру популярних екомотивів.

Якщо немає часу доглядати за рослинами, можна підібрати щось невибагливе.