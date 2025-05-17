Ревізія речей і нестандартний погляд на житло допоможуть знайти місце для зберігання у найменшій квартирі

Іноді здається, що в квартирі просто немає вже місця для зберігання речей. Проте правильне сортування, аналіз та лайфхаки від дизайнерів допоможуть вирішити проблему, пише The Village.

Що зберігати

Перед тим, як взятися за облаштування місць для зберігання в квартирі, потрібно порахувати все, що планується зберігати. А потім проаналізувати, як ви це звикли зберігати і, можливо, варто вибрати інший варіант.

Потрібно на аркуші паперу записати всі речі, що є, в категорії і зазначити кількість речей в кожній з них. Наприклад, взуття – 30 пар, верхній одяг – чотири штуки, посуд – 15 тарілок. Це допоможе зрозуміти, скільки місця для зберігання знадобиться.

Одна з головних порад з організації простору для зберігання проста – позбувайтесь зайвого.

ЖК City House від компанії «Інтергал Буд» – справжнє місто у місті. На території комплексу є все необхідне для життя: сучасний дитячий та спортивний майданчики, зони відпочинку та прогулянкові алеї, комерційні приміщення, підземний та гостьовий паркінги, а також велопаркінг. Ритм, який диктує Львів. Комфорт, який обираєте ви.

Меблі для зберігання

Найчастіше сезонні речі і те, що мало використовується, зберігається в гардеробі або великій шафі купе. Щоб шафи були зручними і справді місткими, потрібно:

вибирати шафи висотою під стелю;

зверху в шафі встановити пантограф;

віддати перевагу висувним ящикам замість полиць;

використовувати вакуумні пакети і коробки для зберігання;

підписувати коробки або клеїти на них фото речей, що там зберігаються.

Неочевидні місця для зберігання

Окрім шафи в передпокої і гардеробу, можна виділити місце для зберігання сезонних речей, постелі, валіз тощо під ліжком. Для цього варто обрати ліжко з підйомним механізмом.

Якщо ви на стадії планування меблів, подумайте про подіум, що не лише зонуватиме приміщення, а й може бути місцем для зберігання речей, якщо добре продумати систему висувних ящиків.

Трохи місця для зберігання можна знайти і за диваном, якщо є змога не стаивти його впритул до стіни. Організуйте за диваном глибокий ящик. А сам предмет меблів обирайте з висувним ящиком внизу або коробами під сидінням.

У маленькій квартирі не завадить мати столик-кошик, де можна зберігати книги, журнали, пледи. Також зверніть увагу на пуфи з внутрішнім простором для зберігання речей.

На кухні розвантажити поверхню стільниці допоможуть магнітні планки або рейлінги, що кріпляться до стіни.