Простір для життя, а не речей: як в сучасних ЖК організовані місця для зберігання
Уявімо ситуацію, коли молода пара купує своє перше власне житло. Хай це буде світла однокімнатна квартира площею 45 м2 з кухнею-вітальнею та панорамними вікнами. Пара мріє про те, як споглядатиме світанок або захід сонця зі своєї квартири, готуватиме на сучасній кухні романтичні вечері, облаштує ергономічні робочі місця. В уяві пари їхня квартира – затишна і простора.
Вже на етапі планування ремонту та дизайн-проєкту ця молода пара має всі шанси зіштовхнутися з тим, що деякі мрії доведеться переглянути. Реальність така, що, окрім продуманої кухні, затишної спальні і стильної вітальні, в квартирі має бути місце для зберігання безлічі потрібних речей. А в невеликому помешканні місця для цього, зазвичай, бракує.
Можна продумати системи зберігання для кухонних гаджетів, замовити меблі-трансформери та сповідувати мінімалізм. Проте від деяких речей відмовитися неможливо.
Скільки площі в квартирі ми втрачаємо через речі
Уявімо, що у молодої пари є хобі – вони полюбляють кататися на велосипедах, а в сезон їздять на лижах чи сноуборді. Також вони часом подорожують, мають автомобіль, а ця однокімнатна квартира – поки що їхня єдина нерухомість.
Скільки простору із 45 м2 заберуть необхідні їм речі? Це можна підрахувати:
- один велосипед займе 1,5 м2 площі;
- шини, лижі, коробки зі взуттям чи сезонними речами – ще 1,5 м2;
- валіза для відпустки – 0,2 м2;
- інструменти, побутова техніка, що рідко використовується – 0,8 м2.
Отже, разом ці речі займуть в квартирі приблизно 4 м2 із 45 – тобто, майже 10%. Для порівняння, 4 м2 – це площа окремої гардеробної або ванної кімнати. В однокімнатній квартирі – це додаткова і не дешева житлова площа, що просто зникає під потрібними, проте об’ємними речами.
Облаштувати помешкання варто з максимальним комфортом / Shutterstock
До того ж, ще доведеться продумати організацію простору для їх зберігання, а варіантів – не так багато, коли в квартирі є лише передпокій, спальня і кухня-вітальня. Балкон – теж сумнівний варіант для зберігання речей. Адже там вони можуть псуватися і також забиратимуть простір, що можна використати для приємніших функцій.
Тож, як знайти вихід? Як збільшити простір для життя і водночас не впадати в аскезу?
Комора стає must have
Багато будівельних компаній продумують, де мешканці зберігатимуть речі, що займають велику площу або якими вони користуються зрідка, та пропонують придбати окремі комори в під’їздах.
Сучасна комора – це не просто відгороджені метри в під’їзді, де поколіннями накопичується все підряд за принципом «а раптом знадобиться». Це – спеціально спроєктоване ергономічне приміщення з освітленням, вентиляцією і зручним доступом, де можна швидко організувати якісний простір для зберігання як зимових шин та лижного комплекту, так і запасу продуктів чи побутової хімії.
Якщо критично оглянути свою квартиру, точно можна знайти речі, які хочеться переселити в окрему комору.
Комора в під’їзді – це також економічно вигідно. По-перше, квадратні метри квартири коштують значно дорожче, ніж нежитлове приміщення в під’їзді. Тому не варто віддавати речам цінний простір для життя. По-друге, попит на комори в останні роки зростає – це новий тренд на ринку нерухомості, адже люди все більше цінують якість життя. Тож власники, які не використовують комору самі, можуть здавати її в оренду сусідам або згодом перепродати.
Комора допомагає звільнити місце в квартирі, зберігати речі в порядку і в безпеці, зробити невелику квартиру більш просторою. А сучасний підхід до проєктування комор в новобудовах робить користування ними легким і приємним.
В яких новобудовах шукати комору
Будівельна компанія «Інтергал-Буд» пропонує окремі комори в новому житловому комплексі City House, що будується на вул. Липинського, 56а у Львові.
City House – це житловий комплекс в стилі сучасних людей, які цінують зручність і комфорт в динамічному ритмі життя великого міста. Він пропонує своїм мешканцям дизайнерське оформлення холів, коридорів, рецепції та прибудинкової території.
Будівельна компанія «Інтергал-Буд» пропонує окремі комори
Комори в ЖК City House розташовані в підземному паркінгу, що оснащений сучасними системами пожежогасіння і вентиляції, і де буде цілодобова охорона та відеонагляд. З житловими поверхами підземний паркінг з’єднають сучасні ліфти.
У City House передбачені квартири та апартаменти, а підземний паркінг житлового комплексу розрахований на понад 200 машиномісць.
На території ЖК City House буде все для комфортного життя мешканців:
- сучасний дитячий майданчик та освітній простір для найменших;
- спортивний майданчик для любителів активного способу життя;
- велопарковка для шанувальників двоколісних;
- зони відпочинку та прогулянкові алеї;
- супермаркет.
Все облаштовано для комфорту мешканців
Прибудинкова територія ЖК City House – це поєднання стильного ландшафтного дизайну та якісного функціонального наповнення. Також важливо, що будинки ЖК City House зводяться за монолітно-каркасною технологією, що гарантує міцність та надійність конструкції. Фасади будинків будуть утеплені мінеральною ватою.
Компанія «Інтергал-Буд» працює на ринку нерухомості вже 21 рік і є однією з найбільших девелоперських компаній в Україні. За цей час вона втілила понад 210 проєктів у сфері житлової та комерційної нерухомості, а ключі від квартири своєї мрії отримали понад 30 тисяч українських родин.