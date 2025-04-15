Комора – must have

Уявімо ситуацію, коли молода пара купує своє перше власне житло. Хай це буде світла однокімнатна квартира площею 45 м2 з кухнею-вітальнею та панорамними вікнами. Пара мріє про те, як споглядатиме світанок або захід сонця зі своєї квартири, готуватиме на сучасній кухні романтичні вечері, облаштує ергономічні робочі місця. В уяві пари їхня квартира – затишна і простора.

Вже на етапі планування ремонту та дизайн-проєкту ця молода пара має всі шанси зіштовхнутися з тим, що деякі мрії доведеться переглянути. Реальність така, що, окрім продуманої кухні, затишної спальні і стильної вітальні, в квартирі має бути місце для зберігання безлічі потрібних речей. А в невеликому помешканні місця для цього, зазвичай, бракує.

Можна продумати системи зберігання для кухонних гаджетів, замовити меблі-трансформери та сповідувати мінімалізм. Проте від деяких речей відмовитися неможливо.

Скільки площі в квартирі ми втрачаємо через речі

Уявімо, що у молодої пари є хобі – вони полюбляють кататися на велосипедах, а в сезон їздять на лижах чи сноуборді. Також вони часом подорожують, мають автомобіль, а ця однокімнатна квартира – поки що їхня єдина нерухомість.

Скільки простору із 45 м2 заберуть необхідні їм речі? Це можна підрахувати:

один велосипед займе 1,5 м 2 площі;

площі; шини, лижі, коробки зі взуттям чи сезонними речами – ще 1,5 м 2 ;

; валіза для відпустки – 0,2 м 2 ;

; інструменти, побутова техніка, що рідко використовується – 0,8 м2.

Отже, разом ці речі займуть в квартирі приблизно 4 м2 із 45 – тобто, майже 10%. Для порівняння, 4 м2 – це площа окремої гардеробної або ванної кімнати. В однокімнатній квартирі – це додаткова і не дешева житлова площа, що просто зникає під потрібними, проте об’ємними речами.

Облаштувати помешкання варто з максимальним комфортом / Shutterstock

До того ж, ще доведеться продумати організацію простору для їх зберігання, а варіантів – не так багато, коли в квартирі є лише передпокій, спальня і кухня-вітальня. Балкон – теж сумнівний варіант для зберігання речей. Адже там вони можуть псуватися і також забиратимуть простір, що можна використати для приємніших функцій.

Тож, як знайти вихід? Як збільшити простір для життя і водночас не впадати в аскезу?

Комора стає must have

Багато будівельних компаній продумують, де мешканці зберігатимуть речі, що займають велику площу або якими вони користуються зрідка, та пропонують придбати окремі комори в під’їздах.

Сучасна комора – це не просто відгороджені метри в під’їзді, де поколіннями накопичується все підряд за принципом «а раптом знадобиться». Це – спеціально спроєктоване ергономічне приміщення з освітленням, вентиляцією і зручним доступом, де можна швидко організувати якісний простір для зберігання як зимових шин та лижного комплекту, так і запасу продуктів чи побутової хімії.

Якщо критично оглянути свою квартиру, точно можна знайти речі, які хочеться переселити в окрему комору.

Комора в під’їзді – це також економічно вигідно. По-перше, квадратні метри квартири коштують значно дорожче, ніж нежитлове приміщення в під’їзді. Тому не варто віддавати речам цінний простір для життя. По-друге, попит на комори в останні роки зростає – це новий тренд на ринку нерухомості, адже люди все більше цінують якість життя. Тож власники, які не використовують комору самі, можуть здавати її в оренду сусідам або згодом перепродати.

Комора допомагає звільнити місце в квартирі, зберігати речі в порядку і в безпеці, зробити невелику квартиру більш просторою. А сучасний підхід до проєктування комор в новобудовах робить користування ними легким і приємним.

В яких новобудовах шукати комору

Будівельна компанія «Інтергал-Буд» пропонує окремі комори в новому житловому комплексі City House, що будується на вул. Липинського, 56а у Львові.

City House – це житловий комплекс в стилі сучасних людей, які цінують зручність і комфорт в динамічному ритмі життя великого міста. Він пропонує своїм мешканцям дизайнерське оформлення холів, коридорів, рецепції та прибудинкової території.

Будівельна компанія «Інтергал-Буд» пропонує окремі комори

Комори в ЖК City House розташовані в підземному паркінгу, що оснащений сучасними системами пожежогасіння і вентиляції, і де буде цілодобова охорона та відеонагляд. З житловими поверхами підземний паркінг з’єднають сучасні ліфти.

У City House передбачені квартири та апартаменти, а підземний паркінг житлового комплексу розрахований на понад 200 машиномісць.

На території ЖК City House буде все для комфортного життя мешканців:

сучасний дитячий майданчик та освітній простір для найменших;

спортивний майданчик для любителів активного способу життя;

велопарковка для шанувальників двоколісних;

зони відпочинку та прогулянкові алеї;

супермаркет.

Все облаштовано для комфорту мешканців

Прибудинкова територія ЖК City House – це поєднання стильного ландшафтного дизайну та якісного функціонального наповнення. Також важливо, що будинки ЖК City House зводяться за монолітно-каркасною технологією, що гарантує міцність та надійність конструкції. Фасади будинків будуть утеплені мінеральною ватою.

Компанія «Інтергал-Буд» працює на ринку нерухомості вже 21 рік і є однією з найбільших девелоперських компаній в Україні. За цей час вона втілила понад 210 проєктів у сфері житлової та комерційної нерухомості, а ключі від квартири своєї мрії отримали понад 30 тисяч українських родин.