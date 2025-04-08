Як інвестувати в нерухомість

Купівля нерухомості – це досить консервативний спосіб вкладення грошей, що може допомогти у збереженні їх цінності чи навіть примноженні. Проте перед інвесторами-початківцями постає багато питань, основне з яких – як правильно обрати нерухомість, що приноситиме дохід. Розповідаємо, як скласти план інвестиції в нерухомість та на що потрібно звернути увагу.

Найперше – ціль

Інвестувати в нерухомість лише тому, що так роблять інші люди – не надто вдала ідея. Адже те, що працює для одного, не обов'язково спрацює для іншого. Окрім того, до будь-якої інвестиції потрібно підходити з огляду на власну конкретну ситуацію. Щонайменше, слід відповісти на такі питання:

який бюджет для інвестиції;

на який термін планується інвестиція;

мовиться про збереження чи примноження вкладених грошей;

потрібен стабільний пасивний дохід від оренди чи одноразовий прибуток від перепродажу.

З огляду на відповіді на ці питання, можна підбирати варіант нерухомості для інвестиції. Це може бути:

квартира для довгострокової оренди;

апартаменти для подобової або короткострокової оренди;

офісні приміщення для здачі в оренду;

місце в підземному паркінгу під оренду.

Купівля квартири або офісного приміщення для подальшої здачі в оренду потребують більших капіталовкладень, ніж, наприклад, придбання місця в паркінгу. Проте вони передбачають і вищий дохід.

Далі слід проаналізувати ринок нерухомості в місті, визначити, які надійні забудовники працюють на ньому. Під час вивчення і порівняння цін на обраний тип нерухомості варто також поцікавитися можливістю розтермінування платежів та умовами укладання договору. Щодо договору буде не зайвим проконсультуватися з юристом, який спеціалізується на нерухомості.

На що звертати увагу під час вибору нерухомості для інвестицій

Коли інвестор визначився з бюджетом і ціллю інвестиції, можна розпочинати вибір конкретного об'єкта. Незалежно від того, мовиться про квартиру, комерційне приміщення чи паркінг, є критерії вибору, на які слід звертати увагу всім, щоб інвестиція була вдалою.

Мовиться про такі критерії:

локація нерухомості – навряд квартира на околиці міста матимемо попит для подобової оренди туристам;

наявність необхідної інфраструктури – офісне приміщення, поруч з яким є паркінг, кав'ярні тощо приноситиме потенційно більше доходу, ніж офісна будівля без цих зручностей;

доступність транспорту і зручна розв'язка, особливо, якщо планується інвестиція у житлову нерухомість;

рентабельність інвестиції – яких ще витрат потребуватиме об'єкт до того, як почне приносити дохід: ремонт, податки, облаштування тощо.

Розташування нерухомості, престижність району, клас житлового комплексу – це основні фактори, що в майбутньому впливатимуть на ціну оренди. Якщо присвятити вивченню цього питання час, то можна знайти по-справжньому унікальну пропозицію.

Комплекс, в якому є все

Прикладом такої унікальної пропозиції на ринку нерухомості Львова може бути ЖК MillTown від будівельної компанії «Інтергал-Буд». По-перше, цей ЖК розташований в самому центрі Львова – лише за 10 хвилин пішки від оперного театру.

Розташування цього багатофункціонального комплексу дає інвесторам фору вже на старті – адже в центральній частині міста практично немає пропозицій в новобудовах. Окрім того, поряд з ЖК Milltown є вся необхідна інфраструктура – ТЦ Forum Lviv, ТЦ New Point, школа, поліклініка, спортзал, басейн СКА, театри і галереї тощо.

На цей об'єкт варто звернути увагу

По-друге, ЖК MillTown пропонує різні види нерухомості для інвестицій – апартаменти, офіси, комерційні приміщення. Комплекс складається з трьох житлових і трьох комерційних корпусів із підземним паркінгом.

ЖК має зручне розташування

Інфраструктура кожного корпусу задовольнить високі очікування і мешканців, і бізнесу. Зокрема, мовиться про:

комерцію на перших поверхах під магазини, кав'ярні, салони краси;

приміщення для дошкільного закладу;

закритий двір з дитячою, спортивною і відпочинковою зонами;

підземний паркінг з місцем під укриття;

безшумні сучасні ліфти;

резервне живлення;

дизайнерські холи;

рецепцію і консьєрж-сервіс.

Розвинута інфраструктура стане перевагою

Важливо і те, що завдяки сучасним технологіям будівництва, що забезпечують стійкість та міцність, ЖК Milltown – це безпечний комплекс, що служитиме роками.

ЖК MillTown – об'єкт, на який варто звернути увагу інвесторами з різними цілями, бюджетами та побажаннями. Його унікальність полягає в тому, що він дозволяє інвестувати в квартиру і отримувати стабільний пасивний дохід, вкласти гроші в сучасне офісне приміщення і бути першим на хвилі відновлення ринку, чи інвестувати в комфортні апартаменти з паркінгом, що задовольнятимуть потреби туристів на авто.

Варто додати, що забудовник ЖК MillTown – компанія «Інтергал-Буд» – працює на ринку нерухомості вже 21 рік і є однією з найбільших девелоперських компаній в Україні.

За цей час вона втілила понад 210 проєктів у сфері житлової та комерційної нерухомості, а ключі від квартири своєї мрії отримали понад 30 тисяч українських родин.