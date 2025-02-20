Сучасний мультифункціональний комплекс Milltown від компанії Інтергал-Буд

За 10 хвилин ходи від Львівської опери триває будівництво мультифункціонального житлового комплексу Milltown від будівельної компанії «Інтергал-Буд». Це місце, де можна не лише бути вдома, а й працювати, відпочивати, займатися спортом і ходити на шопінг – тут все під рукою. Розповідаємо, що пропонує ЖК Milltown та які переваги комплексу.

Місто в місті

ЖК Milltown від будівельної компанії «Інтергал-Буд» розташований на вул. Лемківській, 9 (бічна проспекту Чорновола) у Львові – в пішій доступності до історичного центру міста.

Житловий комплекс спроєктований за сучасним принципом «місто в місті». Це рішення передбачає, що у мешканців будинку буде все під рукою, аби задовольнити щоденні потреби сучасного життя, не полишаючи житловий комплекс.

ЖК Milltown - це місце, де можна жити, працювати, займатися спортом і ходити на шопінг, не залишаючи межі комплексу

Комплекс складається з трьох житлових і трьох комерційних корпусів із підземним паркінгом. В ЖК Milltown доступні три види нерухомості:

апартаменти;

офіси;

комерційні приміщення.

Переваги ЖК Milltown для життя і роботи

ЖК розташований в ближньому центрі Львова, поруч з важливою транспортною артерією міста – проспектом В’ячеслава Чорновола, що починається від Оперного театру і простягається майже на три кілометри, поєднуючи північні околиці міста – Голоско, Замарстинів – з історичним центром.

Апартаменти у ЖК Milltown мають сучасне продумане планування, що не потребує додаткових зусиль майбутніх власників для конструктивного втручання. Для зручності в ЖК, окрім магазинів, кав’ярень, салонів краси, передбачене приміщення під дошкільний навчальний заклад.

У мультфункціональному комплексі Milltown доступні апартаменти, офіси і комерційна нерухомість

Поряд з ЖК Milltown розташована вся необхідна інфраструктура – ТЦ Forum Lviv, ТЦ New Point, школа, поліклініка, спортзал, басейн СКА, театри і галереї тощо. До Оперного театру – лише 10 хвилин пішки.

Завдяки сучасним технологіям будівництва, що забезпечують стійкість та міцність, ЖК Milltown – це безпечний комплекс, що служитиме роками. Для безпеки мешканців тут також запланований двір без машин, підземний паркінг, рецепція та консьєрж-сервіс.

Для дозвілля у ЖК Milltown передбачені дитячий і спортивний майданчики на закритій території. А ще – зелені зони для комфортного відпочинку.

В ЖК Milltown є три житлові і три комерційні корпуси

ЖК Milltown включає два корпуси з апартаментами та власний бізнес-центр із сучасними приміщеннями на першій лінії проспекту Чорновола. Тому тут є все для підприємництва і старту нової справи.

У бізнес-центрі доступні офіси різної площі, а також апартаменти в двох корпусах – вже зданому і в корпусі, здача якого запланована на другий квартал 2025 року.

Що таке апартаменти

Апартаменти – це комерційне приміщення, що не має статусу житлового, проте призначене для тимчасового проживання. Найчастіше їх здають в оренду – рентабельність тут, зазвичай, вища, ніж від квартири.

Особливою популярністю користуються апартаменти, розташовані в ділових кварталах, поблизу бізнес-центрів і в центрі міста. Це зручно для людей, які приїжджають в місто у справах, для вирішення ділових питань. Окрім того, апартаменти можна використовувати як житло і бізнес-простір одночасно.

Мультифункціональний комплекс Milltown розташований усього за 10 хвилин пішки від Оперного театру

Площа апартаментів у ЖК Milltown – від 31 до 96 м2, отже, тут кожен може знайти варіант під свою задачу. У корпусах з апартаментами також є підземний дворівневий паркінг з ліфтами, що піднімаються на поверхи.

Апартаменти в ЖК Milltown доступні в безвідсоткове розтермінування від забудовника з мінімальним першим внеском 30% на період до 12 місяців. А при повній оплаті та при розтермінуванні до трьох місяців на апартаменти в корпусі №2 діє знижка в 5%. Акція триватиме до 28 лютого 2025 року включно.

Чому ЖК Milltown

Milltown – це місце, де можна жити, працювати, відпочивати, займатися спортом та ходити на шопінг, не полишаючи меж сучасного і безпечного комплексу. Продумана мультифункціональність комплексу допоможе вирішити практично всі щоденні питання.

ЖК Milltown розташований на вул. Лемківській, 9. Відділ продажу працює на площі Старий Ринок, 8.