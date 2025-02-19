Правильно підібраний об'єкт комерційної нерухомості швидко окупиться і приноситиме стабільний високий дохід

Нерухомість – один із найкращих способів зберегти і примножити свої заощадження. Для більшості людей, які лише думають про те, щоб вкластися в нерухомість, покупка квартири є більш зрозумілою, аніж покупка комерційних площ. Проте комерційна нерухомість може бути більш вигідним вкладенням. Пояснюємо, чому так і як обрати правильний об’єкт.

Що таке комерційна нерухомість

Комерційна нерухомість – це об’єкти, призначені для ведення бізнесу. Ідеться про різні види приміщень, в залежності від мети, для якої вони будуть використовуватися. Наприклад:

офісні приміщення;

апартаменти та готелі;

торгові площі;

склади тощо.

Інвестори вкладають гроші в комерційну нерухомість, щоб в подальшому здавати її в оренду під магазини, салони краси, для проживання гостей, для виробництва тощо.

Переваги купівлі комерційної нерухомості

Як і з інвестуванням в будь-яку нерухомість, головна перевага інвестицій в комерційну нерухомість полягає в тому, що інвестор купує фізичний об’єкт. Тобто як би не склалися обставини, він матиме у власності конкретне приміщення, що коштує грошей.

Якщо говорити суто про комерційну нерухомість, то переваги інвестування у неї в порівнянні з іншою нерухомістю такі:

регулярний пасивний дохід протягом тривалого періоду – зазвичай, договори оренди на комерційну нерухомість укладаються на 4-5 років;

вищі ставки оренди – комерція, особливо правильно підібрана, окупиться швидше;

захист від інфляції – ціна комерційної нерухомості має тенденцію зростати;

зростання капіталу – знову ж, ціни не стоять на місці;

престижність – такі активи характеризують власника як професійного інвестора.

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Окремо варто додати, що підготовка комерційної нерухомості для оренди не потребує таких великих вкладень, як підготовка до здачі квартири. Якщо ідеться про апартаменти, то про їх облаштування подбає забудовник. А коли йдеться про торгові площі, то орендар обладнає їх сам – так, як йому потрібно, власнику слід подумати лише про базові зручності та безпеку.

Як обрати комерційну нерухомість для інвестиції

Головне правило будь-якого інвестора – це диверсифікація. Тобто не слід вкладати всі гроші в один об’єкт. Коли визначена сума, що буде інвестована саме в комерційну нерухомість, потрібно правильно обрати об’єкт. Для цього варто подумати про таке:

локація об’єкту – район, інфраструктура тощо, слід обирати локації зі стабільним попитом на оренду;

вивчення ринку – слід подумати, у якого бізнесу користуватиметься попитом об’єкт і чи немає в районі перенасичення цим бізнесом, чи буде цей об’єкт популярним через кілька років;

страхування нерухомості – це убезпечить від зайвих витрат в непердбачуваних обставинах.

Сьогодні на ринку можна знайти комерційну нерухомість різних площ, що дозволить вигідно інвестувати та диверсифікувати свій інвестиційний портфель. А ретельний аналіз локації і ринку допоможе зробити якнайкращий вибір.