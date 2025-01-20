Торгові центри будуть розташовуватись у житлових комплексах

У 2025 році у Львові планують відкрити три торгово-розважальні центри з офісними приміщеннями в різних районах міста. Про це повідомляє сайт Асоціації ритейлерів України.

Так, на вул. Кульпарківській, 96 у третьому кварталі року планують відкрити торгово-офісний центр Galas загальною площею 13,25 тис. м2. Проєкт реалізовує компанія WR Group. За даними RAU, центр матиме п’ять поверхів і один підземний рівень з дворівневим паркінгом на 76 місць. Компанія WR Group збудувала у Львові такі відомі торгові центри, як Fabrik на вул. Стрийській, 45, Locus у Рудному, бізнес-центр VERTYCAL та інші.

ТОЦ Galas (зображення RAU)

Площа торгово-офісного центру, що пропонується для оренди, становить 9,4 тис. м2. Основним орендарем тут буде фуд-ритейлер – мережа АТБ, з якою вже підписаний відповідний договір.

Торгово-офісний центр буде частиною житлового комплексу Safe Town від «Нової оселі», що збудований на місці колишньої автобази.

Ще один торговий центр у третьому кварталі 2025 року планують відкрити на вул. Джорджа Вашингтона, 1 в ЖК Washington City від львівського девелопера – компанії Globus.

ТЦ Washington City (зображення RAU)

Загальна площа ТЦ становить 20,98 тис. м2, площа під оренду – 18,3 тис. м2. Відомо, що ТЦ Washington City займатиме перший-четвертий поверхи в складі житлового комплексу. Проєкт торгового центру також розробляла компанія WR Group.

На вул. Любінській, 93 ті ж «Нова оселя» та WR Group наприкінці 2025 року планують відкрити невеликий торговий центр Cinematic. Загальна площа ТЦ – 6,8 тис. м2, орендна – 6,1 тис. м2. Цей торговий центр також є частиною житлового комплексу, збудованого на місці колишнього кінотеатру «Галичина».

ТЦ Cinematic (зображення RAU)

На підземному поверсі ТЦ буде паркінг, на першому – супермаркет та інші магазини для закриття щоденних потреб. На другому поверсі розмістяться магазини одягу та взуття, ресторани та офіси. Третій поверх відведено під зону відпочину з басейном та СПА. Поряд планується розбити сквер площею 6,5 тис. м2.

Як повідомляв ZAXID.NET раніше, у 2025 році планується також відкриття нового ТРЦ у Стрию на Львівщині, а компанія «Епіцентр» планує збудувати біля Львова найбільший в східній Європі критий парк розваг.