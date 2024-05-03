Простір, де робота і відпочинок поєднані в одному місці. 1 травня у Львові відкрили сучасний бізнес-центр VERTYCAL. 14-поверхова будівля з чудовою панорамою міста розташована близько до центру та залізничного вокзалу на вул. Антоновича, 120, в одному з найбільших ІТ-осередків Львова.

Бізнес-центр створений зі скляним фасадом, що надає йому сучасного та дзеркального вигляду. Інтерʼєр спроектований у ніжних коричневих відтінках, які стимулюють робочий процес, сприяють концентрації та створюють атмосферу комфорту.

«Це такий новий простір для бізнесу українського, тому що зараз дуже багато бізнесів перелоковуються у Львів. Тому ми розуміємо, що потрібен простір, де люди будуть розвиватися, рости, створювати нові ідеї. Є бізнеси, з якими ми працюємо у цій сфері, які розширюються з кожним роком, і їм потрібно все більше прощі, але якісної», – каже Оля Яремчук, виконавча директорка компанії WR GROUP.

Бізнес-центр VERTYCAL преміум-класу пропонує для оренди понад 12 тис. м2 площі, зокрема й оупенспейсу. Його можна легко змінити та адаптувати до потреб вашої компанії. Крім коворкінгу, тут є й сучасні конференц-зали та лаунж-зони. А ще надійні системи безпеки, безперебійне енергоживлення та управляюча компанія, яка за усім цим слідкуватиме.

«За півтора-два місяці буде відкриття ресторану. І нас тут також є магазини на перших поверхах, і спортзал буде на третьому поверсі. Це для того, щоб у людей все було в одному місці. Щоб люди пішли на роботу, пішли позаймалися в спортзалі, пошли пообідали. Щоб було таке бізнес-ком’юніті», – розповідає Оля Яремчук

Однак це ще не все. Адже під комплексом є ще й дворівневий паркінг, із зонами для швидкісної зарядки електромобілів та автомийками.

На першому поверсі БЦ VERTYCAL уже планують відкриття популярна у Львові кондитерська SHOco, відомий барбершоп та магазин чоловічого одягу — Impero. На другому – тренажерний зал. До послуг потенційни клієнтів ще 12 тис. м2 вільних площ.

Відкриття нового офісного центру має велике значення для місцевої спільноти та представників бізнесу. Цей сучасния офісний комплекс створить простір для зустрічей, співпраці та інновацій, що сприятиме розвитку підприємницької діяльності та зміцненню партнерських відносин.

Ознайомитися з цінами та обрати потрібну площу для свого бізнесу можна на сайті бізнес центру VERTYCAL або зателефонувавши у відділ оренди +380 67 327 1164

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