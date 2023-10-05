Унікальний простір для роботи, де є все необхідне

На прикладі бізнес-центру VERTYCAL розповідаємо, як в одній локації можна створити базу для успішного й комфортного ведення бізнесу.

Про успіх

Ні для кого ж не секрет, що свідоме продуктивне оточення спонукає до розвитку? VERTYCAL розташований в одному з найбільших IT-осередків Львова. Навколо – різноманітні комплекси, бізнес-центри, хаби, ресторани. І серед цього всього – сучасний, новий VERTYCAL.

VERTYCAL розташований в одному з найбільших IT-осередків Львова

Про мобільність

До центру міста автомобілем – 15 хвилин, до аеропорту – 11, до залізничного вокзалу – 5. Здається, більш вигідного розташування годі й шукати.

Про унікальність

VERTYCAL – про свободу вибору й дій. А не про чіткі й незмінні дизайнерські рішення. Завдяки формату оpen space власники бізнесу можуть без проблем адаптувати простір під потреби та стиль компанії: об’єднати, розділити на зони, повністю перепланувати.

Для вас доступні 12 000 м²: площа типового поверху – від 700 м² до 900 м², орендна – від 50 м².

Про інноваційність

У VERTYCAL ви не просто орендуєте квадратні метри. Конференц-зали тут вже оснащені звуковою системою, відеопроєкторами, необхідним освітленням, комутаційним обладнанням. Усім, що потрібне для продуктивних ділових зустрічей, тренінгів, презентацій тощо.

Про зручність

Забудьте про доставку чи виїзди «на обід». На території функціонують ресторани на понад 300 місць: смачні страви й панорамний вигляд забезпечені.

У бізнес-центрі є все, що треба як для роботи, так і для відпочинку

Тут можна відпочити й «вимкнути голову» від роботи: для вас створені лаундж-зони із стильним дизайном, зручними меблями й великою рослинністю.

А ще у VERTYCAL є зручні коворкінги, які дозволять змінити оточення, попрацювати в іншому місці чи провести нетворкінг із колегами.

Зважаючи на реалії

Запаркуємось?

Виїжджаєте з дому й одразу думаєте про те, де вам сьогодні вдасться (або ні) запаркуватися? VERTYCAL пропонує дворівневий підземний паркінг на 229 місць. Там одразу можна й електрокар швидко зарядити, й автомийкою скористатися.

Якщо знову блек-аут?

Незалежні джерела живлення й генератор забезпечать безперебійне живлення в усьому бізнес-центрі.

А якщо повітряна тривога?

Підземний паркінг створений і з метою укриття. Тому в разі небезпеки там зможуть перебувати всі резиденти та відвідувачі.

Якщо у VERTYCAL, то в безпеці?

Так, абсолютно. Цілодобовий відеонагляд, охорона території, контроль доступу до приміщень, високотехнологічна пожежна система – усе функціонує на найвищому рівні.

Так багато всього поруч – як знайти?

«Тут не складно. Коли побачите будівлю, від масштабу й краси якої у вас подих перехопить, зупиняйтеся. Ви на місці!» – зазначають у бізнес-центрі.

В архітектурі VERTYCAL переважають чіткі геометричні форми. Фасади будівлі оформлені енергоефективними скляними панелями. А сонцезахисні ламелі ще й додають їм вишуканості.

VERTYCAL – інноваційний бізнес-центр для вашого комфорту, розвитку та успіху. Якщо ви готові працювати в найкращому місці серед найкращих людей, то вас вже чекають за адресою м. Львів, вул. Антоновича, 120.

Більше інформації можна отримати за номером телефону +380 67 327 1164 або написавши листа на електронну пошту vertykallviv@gmail.com. Також стежте за новинами на сторінці VERTYCAL в Іnstagram.