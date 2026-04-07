Християни східного обряду та греко-католики святкуватимуть Великдень у 2026 році у неділю, 12 квітня. Українці традиційно зустрічатимуться з рідними, куштуватимуть освячені продукти та проводитимуть час разом.

Якщо на Великдень чи Поливаний понеділок, 12–13 квітня, ви плануєте дозвілля та хочете відвідати цікаві події у Львові, тоді пропонуємо підбріку святкових заходів: сімейні фестивалі, гаївки, майстер-класи, концерти.

«Шевченківський гай»

Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького (у народі «Шевченківський гай»), що на вул. Чернеча Гора, 1 – це одне з найулюбленіших місць львів’ян для святкування Великодня. Тут традиційно відбуватимуться концерти та водитимуть гаївки.

Неділя, 12 квітня:

Галявина біля водяного млина:

14:00-16:00 – гаївки для наймолодших. Діти навчаться водити свої перші гаївки та дізнаються про традиційні великодні забави.

Головна гаївкова галявина (сцена):

15:00 фолькгурт ЯРИ;

16:00 Banduragirl;

17:00 ЕТЕРІЯ;

18:00 Великодня літургія у церкві зі с. Кривка;

18:30 Уляна Горбачевська і Коло Раю.

Галявина коло стодоли:

14:00 – традиційні великодні забави з ОУМ «Спадщина». Водитимуть кривий танець, вербовую дощечку, струмок, подоляночку, хорти і вовки, царівну, мости, голубку. А також грати в шума, моргалки, ремня, а хлопці збудують вежу та слона.

Обливаний понеділок, 13 квітня:

13:00 – гаївки з Дриґом для спільноти Unbroken

Виставки впродовж свят:

«Щедрою рукою. Дари та нові надходження до Музею народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького»;

Виставка Оксани Самійленко «Вимушена подорож»;

Виставка «Відбиток традиції. Дереворит» Олександра Бриндікова.

Вартість вхідних квитків: 300 грн повний, 150 грн – пільговий (пільгові категорії: діти шкільного віку, студенти, пенсіонери). Безкоштовний вхід для: чинних військовослужбовців, ветеранів, вдів та дітей загиблих військовослужбовців, людей з інвалідністю І-ІІ груп.

Неділя, 12 квітня

19:00, Jam Factory Art Center. Британський гітарист Tom Ford вперше виступить в Україні: концерт-колаборація з Carlo Muscat. Деталі.

21:00 – Великодній органний концерт при свічках у Львівському органному залі. Деталі.

12 та 13 квітня у Emily Resort проводитимуть родинний фестиваль «Гаївки на Медузі». На гостей чекають гаївки з хором «Emis» під скрипку, цимбали та акордеон, концерт гурту «Скрябін», народні ігри, козацькі забави, майстер-класи для дітей. Серед гостей також проводитимуть конкурс на найкращий образ у вишиванці. Вхід на фестиваль безкоштовний. Деталі.

Біля входу до головного корпусу Львівської політехніки є експозиція мистецького проєкту «Писанки», авторкою та координаторкою якого є Анастасія Аверіна.

Понеділок, 13 квітня

У понеділок можна відвідати події у «Шевченківському гаю» чи фестиваль у Emily Resort, про які згадували вище.

Ще одні великодні гаївки водитимуть у парк-готелі «Древній Град», де відбудеться сімейний фестиваль. Спеціальний гість свята – Іван Попович.

На гостей фестивалю чекають:

гаївки;

традиційна ватра;

майстер-класи;

стріт фуд зона;

водні бої для дітей;

виступи дитячих колективів;

велика дитяча зона розваг.

14:00 – Великодній органний концерт у Львівському органному залі. Деталі.

18:00 – Музей Соломії Крушельницької запрошує на веснянкове музичне дійство. Разом із вокалісткою Аліною Гурмак відвідувачі долучаться до виконання автентичних веснянок — пісень, що століттями супроводжували прихід весни та пробуджували землю. Деталі.