Зробити паску самотужки, отримати від рідних, купити у магазині чи замовити у закладі – вибір за вами

Королева великоднього столу – це паска. Зараз її готують та прикрашають у різноманітний спосіб, а родичі, друзі чи просто незнайомці у церкві одразу звертають на неї увагу. Зробити паску самотужки, отримати від рідних, купити у магазині чи замовити у закладі – вибір за вами.

Якщо ви плануєте купувати паску на Великдень у 2026 році у Львові, то ZAXID.NET уклав підбірку закладів, де можна знайти смачну великодню випічку.

«Французькі канікули»

Кондитерська-ресторан «Французькі канікули» пропонує придбати великодні кошики з різним наповненням, зайчиків, баранців та паски різних видів та розмірів.

Класична паска від «Французьких канікул»

Паски:

Класична з цукатами та родзинками (470 г) – 690 грн (850 грн за 750 г);

Без глютену та лактози (650 г) – 720 грн;

Автентична велика, без родзинок та начинки (700 г) – 720 грн;

Шоколадна (470 г) – 710 грн;

Класична або шоколадна з фісташковим кремом (800 г) – 990 грн.

Кафе «Інші»

У кафе «Інші» можна придбати паски від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Їх готують із тіста, що настояли на сіні та пшениці. Усі вони з квітами бузини, сушеною вишнею, журавлиною та родзинками.

Велика паска з косою від кафе «Інші»

Паски:

Мала (350 г) – 750 грн;

Велика (500 г) – 850 грн;

Велика з косою (500 г) – 850 грн.

SHOco

Кондитерська SHOco пропонує придбати солодощі та паски до Великодня.

Паски від SHOco

Паски:

Пухка класична (від 240 г до 680 г) – від 390 до 850 грн відповідно;

Фісташка-вишня (600 г та 920 г) – 1490 та 1690 грн;

З кракелюром ваніль-карамель (500 г) – 890 грн.

«Степанків»

Кондитерська «Степанків» пропонує придбати класичну, сирну чи паску із різними начинками.

Паски від «Степанків»

Паски:

Без глазурі (від 200 г до 600 г) – від 62 до 171 грн;

Глазурована (від 200 г до 600 г) – від 69 до 192 грн;

Святкова, прикрашена писанкою чи квіткою (400 г) – 252 грн;

Фісташкова (700 г) – 540 грн;

Крем-брюле (700 г) – 480 грн;

Бейліс (700 г) – 480 грн;

Сирна паска (800 г) – 432 грн.

«Кримська перепічка»

У «Кримській перепічці» можна придбати, як класичні паски, так і популярні панетоне із начинками.

Паска з шоколадом від «Кримської перепічки»

Паски та панетоне:

Домашня з родзинками (200 г) – 110 грн;

Паска з шоколадом (200 г та 300 г) – 140 грн та 220 грн відповідно;

Паска з родзинками і цукатами (330 г) – 190 грн;

Паска з шоколадом, журавлиною і волоськими горіхами (530 г) – 400 грн;

Панетон з мигдалевою помадкою (500 г) – 420 грн;

Панетон бездріжджовий з зефіром (550 г) – 600 грн.

«Вірменка»

Кондитерська «Вірменка» пропонує придбати солодощі до свята, паски чи панетоне.

Галицька паска від «Вірменки»

Паски та панетоне:

Галицька паска з сухофруктами (300 г) – 500 грн;

Шоколадна паска (320 г) – 500 грн;

Панська паска (600 г) – 600 грн;

Панетоне (250 г і 450 г) – 500 та 600 грн відповідно.

Mitte

Кафе Mitte пропонує своїм гостям придбати два види великодньої випічки.

Паска від Mitte

Паски:

З цукатами та родзинками (410 г) – 850 грн;

Фісташкова з малиною (510 г) – 950 грн.

Zelen

Кав’ярня Zelen підготувала 4 види пасок, а також одне панетоне для своїх гостей.

Фісташкова паска від Zelen

Паски та панетоне:

Класична з родзинками та сухофруктами (300 г і 500 г) – 370 та 600 грн;

Ванільна паска з заварним кремом – 800 грн;

Фісташкова паска – 890 грн;

Фундукова паска – 950 грн;

Панетоне з цукатами та шоколадом на вибір (500 г) – 950 грн.

«Цукерня»

У кондитерській «Цукерня» також пропонують свої паски до великоднього столу.

Паска з квітами від «Цукерні»

Паски:

Менша (500 г) – 850 грн;

Більша (700 г) – 950 грн.

«Голодний Микола»

Ресторація галицької кухні «Голодний Микола» пропонує великий асортимент пасок: від класичних до сирних. Окремо також можна придбати великодній бокс.

Класична паска від «Голодного Миколи»

Паски:

Класична (від 250 г до 500 г) – від 220 до 380 грн;

З макаронажем та цілим мигдалем (500 г) – 450 грн;

Сирна «Цитринова з маком» (600 г) – 700 грн;

Сирна «Три шоколади» (600 г) – 800 грн.

