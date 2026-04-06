Без родзинок, класична чи з начинкою: де купити смачну паску на Великдень у Львові
Підбірка від ZAXID.NET
Королева великоднього столу – це паска. Зараз її готують та прикрашають у різноманітний спосіб, а родичі, друзі чи просто незнайомці у церкві одразу звертають на неї увагу. Зробити паску самотужки, отримати від рідних, купити у магазині чи замовити у закладі – вибір за вами.
Якщо ви плануєте купувати паску на Великдень у 2026 році у Львові, то ZAXID.NET уклав підбірку закладів, де можна знайти смачну великодню випічку.
«Французькі канікули»
Кондитерська-ресторан «Французькі канікули» пропонує придбати великодні кошики з різним наповненням, зайчиків, баранців та паски різних видів та розмірів.
Паски:
- Класична з цукатами та родзинками (470 г) – 690 грн (850 грн за 750 г);
- Без глютену та лактози (650 г) – 720 грн;
- Автентична велика, без родзинок та начинки (700 г) – 720 грн;
- Шоколадна (470 г) – 710 грн;
- Класична або шоколадна з фісташковим кремом (800 г) – 990 грн.
Кафе «Інші»
У кафе «Інші» можна придбати паски від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Їх готують із тіста, що настояли на сіні та пшениці. Усі вони з квітами бузини, сушеною вишнею, журавлиною та родзинками.
Паски:
- Мала (350 г) – 750 грн;
- Велика (500 г) – 850 грн;
- Велика з косою (500 г) – 850 грн.
SHOco
Кондитерська SHOco пропонує придбати солодощі та паски до Великодня.
Паски:
- Пухка класична (від 240 г до 680 г) – від 390 до 850 грн відповідно;
- Фісташка-вишня (600 г та 920 г) – 1490 та 1690 грн;
- З кракелюром ваніль-карамель (500 г) – 890 грн.
«Степанків»
Кондитерська «Степанків» пропонує придбати класичну, сирну чи паску із різними начинками.
Паски:
- Без глазурі (від 200 г до 600 г) – від 62 до 171 грн;
- Глазурована (від 200 г до 600 г) – від 69 до 192 грн;
- Святкова, прикрашена писанкою чи квіткою (400 г) – 252 грн;
- Фісташкова (700 г) – 540 грн;
- Крем-брюле (700 г) – 480 грн;
- Бейліс (700 г) – 480 грн;
- Сирна паска (800 г) – 432 грн.
Деталі та весь асортимент.
«Кримська перепічка»
У «Кримській перепічці» можна придбати, як класичні паски, так і популярні панетоне із начинками.
Паски та панетоне:
- Домашня з родзинками (200 г) – 110 грн;
- Паска з шоколадом (200 г та 300 г) – 140 грн та 220 грн відповідно;
- Паска з родзинками і цукатами (330 г) – 190 грн;
- Паска з шоколадом, журавлиною і волоськими горіхами (530 г) – 400 грн;
- Панетон з мигдалевою помадкою (500 г) – 420 грн;
- Панетон бездріжджовий з зефіром (550 г) – 600 грн.
«Вірменка»
Кондитерська «Вірменка» пропонує придбати солодощі до свята, паски чи панетоне.
Паски та панетоне:
- Галицька паска з сухофруктами (300 г) – 500 грн;
- Шоколадна паска (320 г) – 500 грн;
- Панська паска (600 г) – 600 грн;
- Панетоне (250 г і 450 г) – 500 та 600 грн відповідно.
Mitte
Кафе Mitte пропонує своїм гостям придбати два види великодньої випічки.
Паски:
- З цукатами та родзинками (410 г) – 850 грн;
- Фісташкова з малиною (510 г) – 950 грн.
Zelen
Кав’ярня Zelen підготувала 4 види пасок, а також одне панетоне для своїх гостей.
Паски та панетоне:
- Класична з родзинками та сухофруктами (300 г і 500 г) – 370 та 600 грн;
- Ванільна паска з заварним кремом – 800 грн;
- Фісташкова паска – 890 грн;
- Фундукова паска – 950 грн;
- Панетоне з цукатами та шоколадом на вибір (500 г) – 950 грн.
«Цукерня»
У кондитерській «Цукерня» також пропонують свої паски до великоднього столу.
Паски:
- Менша (500 г) – 850 грн;
- Більша (700 г) – 950 грн.
«Голодний Микола»
Ресторація галицької кухні «Голодний Микола» пропонує великий асортимент пасок: від класичних до сирних. Окремо також можна придбати великодній бокс.
Паски:
- Класична (від 250 г до 500 г) – від 220 до 380 грн;
- З макаронажем та цілим мигдалем (500 г) – 450 грн;
- Сирна «Цитринова з маком» (600 г) – 700 грн;
- Сирна «Три шоколади» (600 г) – 800 грн.
