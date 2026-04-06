Один із найцінніших збережених в Україні іконостасів

Деревʼяна церква Вознесіння Христового у селі Волиця-Деревлянська збудована у XVII ст. Тоді це був храм при чоловічому монастирі на березі Західного Бугу. Одноверху церкву з шоломоподібною банею звели із сосни на дубових підвалинах у 1650-60-х роках.

Церква у Волиці-Деревлянській на початку XX ст (фото з сайту Decerkva)

Спершу дах сакральної споруди був із ґонтя, але у 1980-х його покрили бляхою. Нині ж сучасники її замінили на ще більш блискучу бляху, яку видно здалеку. Втім, конструктивно церква збережена і є зразком галицького зодчества.

Сучасний вигляд церкви Вознесіння (фото ZAXID.NET)

Найбільшою цінністю церкви Вознесіння є семиярусний іконостас, який у 1682 році створили майстри жовківської школи різьби та малярства Івана Рутковича. Багата різьба іконостаса позолочена, ікони майстерного пензля заповнюють всю площину до самого верху. Серед ликів святих є вставки з місцевими краєвидами.

Попри те, що це один із найцінніших і збережених іконостасів в Україні, церква не мала належного захисту. У 2012 році на Різдво її обікрали: з іконостаса забрали чотири найбільші ікони намісного ряду – св. Миколая, Богородиці-Одигітрії, Христа Пантократора та храмову ікону Вознесіння Господнього. Злодіїв так і не встановили, очевидно цінні зразки українського бароко XVII ст. осіли у приватних колекціях. Нині їх замінюють фотошпалери, які відтворюють втрачені образи.

Деревʼяною церквою користується православна громада. Греко-католики моляться у колишньому костелі, що стоїть поруч. Невеличка неоготична будівля нині є парафією Найсвятішого Серця Христового.

Колишній костел, а нині – греко-католицька церква Серця Христового