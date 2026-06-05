Українця передали прикордонникам на КПП в «Дорогуськ – Ягодин»

Польща депортувала українця, який виловив двохметрового 20-річного сома з варшавського озера Балатон. Раніше чоловіка затримали та хотіли судити, але згодом його вирішили депортувати через «загрозу громадському порядку», повідомив у пʼятницю, 5 червня, польський канал TVN24 із посиланням на поліцію.

За даними правоохоронців, 57-річному українцю висунули звинувачення у вчиненні двох правопорушень:

перевезення риби, виловленої під час забороненого сезону – з 1 січня до 31 травня;

жорстоке поводження з тваринами.

Правоохоронці повідомили, що рибалка виловив вудкою гігантського сома та попри протести очевидців, поклав його в багажник машини без доступу тварини до води та повіз у невідомому напрямку. За скоєне йому загрожувало покарання у вигляді позбавлення волі на три роки.

Втім, поліція після завершення слідчих дій передала українця прикордонній службі та клопотала про його депортацію. Правоохоронці аргументували це тим, що перебування чоловіка на території Польщі «становить загрозу громадському порядку».

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У середу, 3 червня, польські прикордонники відвезли українця до КПП «Дорогуськ – Ягодин» та передали його ДПСУ. Окрім депортації, звинувачуваному рибалці заборонили повторний в’їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони на п’ять років.

Нагадаємо, про інцидент з виловом сома стало відомо після того, як 30 травня у соцмережах поширили відео з озера Балатон у Варшаві. На кадрах видно двох чоловіків на катамарані, один з яких виловив вудкою гігантського сома.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Коментатори у соцмережах стверджують, що сом жив в озері близько 20 років та був своєрідною пам'яткою водойми. 183-сантиметрову рибу чоловіки кинули до багажника машини та поїхали з озера.

До слова, наприкінці травня Польща також заборонила вʼїзд на свою територію та до країн Шенгенської зони львівському блогеру Андрію Гавриліву, який заїхав автомобілем на берег озера Морське Око у заповідній зоні.