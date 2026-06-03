Варшавська поліція затримала 57-річного українця за те, що той виловив 183-сантиметрового 20-річного сома з варшавського озера Балатон. Про це повідомив польський телеканал Polsat News, у середу, 3 червня.

Як йдеться у повідомленні, про інцидент стало відомо після того, як 30 травня у соцмережах поширили відео з озера. На записі видно двох чоловіків на водному велосипеді, один із яких вудкою виловив гігантського сома.

Місцеві рибалки вважали рибу своєрідною пам'яткою водойми. Коментатори під відео стверджують, що сома неодноразово ловили й раніше, однак щоразу відпускали назад у воду, адже він мешкав в озері близько 20 років. А також пишуть, що чоловіки проігнорували зауваження перехожих, які наполягали на тому, щоб спійману рибу відпустили. Після вилову сома поклали до багажника автомобіля та поїхали.

Поліція повідомила, що затриманий українець міг порушити правила рибальства, оскільки вилов риби у Варшаві заборонений під час охоронного періоду, який триває з 1 січня до 31 травня. Також поліція перевіряє можливе жорстоке поводження з тваринами, адже рибу перевозили без доступу до води.

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