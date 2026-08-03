У закладах закуплять техніку для спеціальностей «Деревообробка» та «Транспортні технології»

З державної субвенції виділять майже 16 млн грн для двох коледжів на Тернопільщині. Гроші передбачені на модернізацію навчальних майстерень та лабораторій. Ще один коледж отримав 800 тис. грн у 2025 році. Там оновлення майстерень триває. Про це повідомили в Тернопільській обласній військовій адміністрації.

Загальний обсяг державної субвенції для області на 2026 рік становить 15,9 млн грн. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України. Гроші розподілять між двома закладами – це Кременецький лісотехнічний фаховий коледж та Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

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Для Кременецького лісотехнічного фахового коледжу передбачено 5,8 млн грн. За ці гроші мають повністю оновити майстерню за напрямом «Деревообробка». За 9,7 млн грн для Тернопільського фахового коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя модернізують навчальну базу за спеціальністю «Транспортні технології».

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Водночас ще триває оновлення майстерні у Чортківському гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі ім. Барвінського. На це з обласного бюджету у 2025 році спрямували 300 тис. грн, а загальна вартість проєкту становить 803,7 тис. грн.

️За інформацією МОН, за попередні два роки держава інвестувала у проєкт «100 майстерень» 1 млрд грн, завдяки чому оновили 200 навчальних майстерень. Цього року з державного бюджету спрямують понад 860,4 млн грн на створення та модернізацію ще 100 майстерень, лабораторій і кабінетів.

Загалом в Україні визначили 107 професійних і фахових коледжів, де цьогоріч модернізують навчальні майстерні, лабораторії та кабінети, закуплять сучасне обладнання для практичного навчання, а також створять енергоефективні та безбарʼєрні умови для навчання. У закладах з’являться нові верстати, зварювальне обладнання, 3D-принтери, робототехнічні комплекси, дрони, кухонні комбайни та сучасна аграрна техніка.