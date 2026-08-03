Подорожчання до 45%: Торговельно-економічний університет затвердив ціни для вступників
Найдорожчі та найдешевші спеціальності
Державний торговельно-економічний університет (ДТЕУ) затвердив ціни на навчання для вступників 2026 року, визначивши найдорожчі та найдешевші спеціальності. Ціни зросли до 45%.
Найдорожчими спеціальностями у ДТЕУ (59 тис. грн за рік) є: «Маркетинг», «Торгівля», «Право», «Міжнародне право», «Міжнародні відносини». За рік ціни на ці спеціальності зросли на 40%.
До дорогих спеціальностей (55 тис. грн за рік) можна віднести: «Журналістику», «Готельно-ресторанну справу», «Туризм та рекреацію», «Облік і оподаткування», «Публічне управління та адміністрування», «Кібербезпеку та захист інформації». Ціни зросли від 30% до 45% (залежно від спеціальності).
До найдешевших спеціальностей ДТЕУ (45 тис. грн за рік) зараховуємо: «Правоохоронну діяльність», «Фізичну культуру і спорт», «Харчові технології», «Геодезію і землеустрій», «Прикладну математику», «Системний аналіз та науку про дані». Ціни зросли на майже 35%, якщо порівнювати із 2025 роком.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Раніше ми повідомляли актуальну вартість навчання у 2026-2027 році у:
- ЛНУ імені Івана Франка
- Львівській політехніці
- Києво-Могилянській академії
- КПІ імені Ігоря Сікорського
- Харківському університеті імені Каразіна
- Волинському університеті імені Лесі Українки
- Сумському державному університеті
- Карпатському університеті імені Василя Стефаника
- Національному університеті біоресурсів і природокористування
- КНУ імені Тараса Шевченка
- УКУ
- Буковинському медичному університеті
- Львівському медичному університеті імені Данила Галицького
- Тернопільському педагогічному університеті
- Київській школі економіки
- Медичному університеті імені Богомольця
- Київському університеті імені Вадима Гетьмана
- Західноукраїнському університеті
- Луцькому технічному університеті
- Дніпровській політехніці
- Дніпровському університеті імені Гончара
- Одеському університеті імені Мечникова
Вартість навчання на першому курсі Державного торговельно-економічного університету (ДТЕУ) в 2026/2027 навчальному році (денна форма, бакалавр):
- Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) – 55 тис. грн
- Міжнародні відносини – 59 тис. грн
- Політологія – 50 тис. грн
- Соціологія – 50 тис. грн
- Менеджмент (усі програми) – 55 тис. грн
- Маркетинг – 59 тис. грн
- Торгівля – 55 тис. грн
- Право – 59 тис. грн
- Міжнародне право – 59 тис. грн
- Правоохоронна діяльність – 45 тис. грн
- Філологія (за спеціалізаціями) – 50 тис. грн
- Журналістика – 55 тис. грн
- Фармація (за спеціалізаціями) – 50 тис. грн
- Фізична культура і спорт – 45 тис. грн
- Дизайн (усі програми) – 50 тис. грн
- Готельно-ресторанна справа та кейтеринг – 55 тис. грн
- Туризм та рекреація – 55 тис. грн
- Харчові технології – 45 тис. грн
- Геодезія та землеустрій – 45 тис. грн
- Психологія – 50 тис. грн
- Географія та регіональні студії – 50 тис. грн
- Облік і оподаткування – 55 тис. грн
- Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (усі програми) – 55 тис. грн
- Публічне управління та адміністрування – 55 тис. грн
- Прикладна математика – 45 тис. грн
- Інженерія програмного забезпечення – 50 тис. грн
- Комп'ютерні науки – 50 тис. грн
- Системний аналіз та наука про дані – 45 тис. грн
- Кібербезпека та захист інформації – 55 тис. грн
- Інформаційні системи і технології – 50 тис. грн