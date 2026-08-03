Державний торговельно-економічний університет

Державний торговельно-економічний університет (ДТЕУ) затвердив ціни на навчання для вступників 2026 року, визначивши найдорожчі та найдешевші спеціальності. Ціни зросли до 45%.

Найдорожчими спеціальностями у ДТЕУ (59 тис. грн за рік) є: «Маркетинг», «Торгівля», «Право», «Міжнародне право», «Міжнародні відносини». За рік ціни на ці спеціальності зросли на 40%.

До дорогих спеціальностей (55 тис. грн за рік) можна віднести: «Журналістику», «Готельно-ресторанну справу», «Туризм та рекреацію», «Облік і оподаткування», «Публічне управління та адміністрування», «Кібербезпеку та захист інформації». Ціни зросли від 30% до 45% (залежно від спеціальності).

До найдешевших спеціальностей ДТЕУ (45 тис. грн за рік) зараховуємо: «Правоохоронну діяльність», «Фізичну культуру і спорт», «Харчові технології», «Геодезію і землеустрій», «Прикладну математику», «Системний аналіз та науку про дані». Ціни зросли на майже 35%, якщо порівнювати із 2025 роком.

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Раніше ми повідомляли актуальну вартість навчання у 2026-2027 році у:

Вартість навчання на першому курсі Державного торговельно-економічного університету (ДТЕУ) в 2026/2027 навчальному році (денна форма, бакалавр):