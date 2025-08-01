Державний торговельно-економічний університет розташований у Києві

Державний торговельно-економічний університет (ДТЕУ) оприлюднив вартість навчання у 2025-2026 навчальному році, визначивши найдорожчі та найдешевші спеціальності для вступників.

До найдешевших спеціальностей у ДТЕУ (рік навчання 33,5 тис. грн) можна віднести «Фізичну культуру і спорт», «Харчові технології», «Системний аналіз та наука про дані», «Геодезію та землеустрій».

Рік навчання на найдорожчих спеціальностях вартує 42,2 тис. грн, до них відносяться «Економіка», «Право», «Міжнародне право», «Журналістика», «Облік і оподаткування», «Торгівля», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Туризм та рекреація» та ін.

Вартість навчання на першому курсі Державного торговельно-економічного університету (ДТЕУ) в 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):

Фізична культура і спорт – 33,5 тис. грн

Дизайн середовища – 38 тис. грн

Філологія (Германські мови та література (переклад включно), перша мова – англійська) – 38 тис. грн

Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) – 42,2 тис. грн

Міжнародні економічні відносини – 42,2 тис. грн

Політологія – 38 тис. грн

Міжнародні відносини – 42,2 тис. грн

Психологія – 38 тис. грн

Соціологія – 38 тис. грн

Журналістика – 42,2 тис. грн

Облік і оподаткування – 42,2 тис. грн

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 42,2 тис. грн

Менеджмент – 42,2 тис. грн

Публічне управління та адміністрування – 42,2 тис. грн

Маркетинг – 42,2 тис. грн

Торгівля – 42,2 тис. грн

Право – 42,2 тис. грн

Міжнародне право – 42,2 тис. грн

Прикладна математика – 33,5 тис. грн

Інженерія програмного забезпечення – 38 тис. грн

Комп'ютерні науки – 38 тис. грн

Системний аналіз та наука про дані – 33,5 тис. грн

Кібербезпека та захист інформації – 38 тис. грн

Інформаційні системи і технології – 38 тис. грн

Харчові технології – 33,5 тис. грн

Геодезія та землеустрій – 33,5 тис. грн

Готельно-ресторанна справа та кейтеринг – 42,2 тис. грн

Туризм та рекреація – 42,2 тис. грн

Нагадаємо, що у 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у: