Торговельно-економічний університет затвердив вартість навчання для вступників у 2025 році
Найдорожчі та найдешевші спеціальності
Державний торговельно-економічний університет (ДТЕУ) оприлюднив вартість навчання у 2025-2026 навчальному році, визначивши найдорожчі та найдешевші спеціальності для вступників.
До найдешевших спеціальностей у ДТЕУ (рік навчання 33,5 тис. грн) можна віднести «Фізичну культуру і спорт», «Харчові технології», «Системний аналіз та наука про дані», «Геодезію та землеустрій».
Рік навчання на найдорожчих спеціальностях вартує 42,2 тис. грн, до них відносяться «Економіка», «Право», «Міжнародне право», «Журналістика», «Облік і оподаткування», «Торгівля», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Туризм та рекреація» та ін.
Вартість навчання на першому курсі Державного торговельно-економічного університету (ДТЕУ) в 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):
- Фізична культура і спорт – 33,5 тис. грн
- Дизайн середовища – 38 тис. грн
- Філологія (Германські мови та література (переклад включно), перша мова – англійська) – 38 тис. грн
- Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) – 42,2 тис. грн
- Міжнародні економічні відносини – 42,2 тис. грн
- Політологія – 38 тис. грн
- Міжнародні відносини – 42,2 тис. грн
- Психологія – 38 тис. грн
- Соціологія – 38 тис. грн
- Журналістика – 42,2 тис. грн
- Облік і оподаткування – 42,2 тис. грн
- Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 42,2 тис. грн
- Менеджмент – 42,2 тис. грн
- Публічне управління та адміністрування – 42,2 тис. грн
- Маркетинг – 42,2 тис. грн
- Торгівля – 42,2 тис. грн
- Право – 42,2 тис. грн
- Міжнародне право – 42,2 тис. грн
- Прикладна математика – 33,5 тис. грн
- Інженерія програмного забезпечення – 38 тис. грн
- Комп'ютерні науки – 38 тис. грн
- Системний аналіз та наука про дані – 33,5 тис. грн
- Кібербезпека та захист інформації – 38 тис. грн
- Інформаційні системи і технології – 38 тис. грн
- Харчові технології – 33,5 тис. грн
- Геодезія та землеустрій – 33,5 тис. грн
- Готельно-ресторанна справа та кейтеринг – 42,2 тис. грн
- Туризм та рекреація – 42,2 тис. грн
Нагадаємо, що у 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у:
- ЛНУ імені Івана Франка
- «Львівській політехніці»
- КПІ імені Ігоря Сікорського
- КНУ імені Тараса Шевченка
- Харківському університеті імені Каразіна
- Києво-Могилянській академії
- Сумському державному університеті
- ХНУРЕ
- Медичному університеті імені Богомольця
- Чернівецькому університеті імені Федьковича
- Львівському медичному університеті імені Данила Галицького
- Прикарпатському університеті імені Стефаника
- Одеському національному університеті імені Мечникова
- Національному університеті біоресурсів і природокористування
- «Дніпровській політехніці»
- Волинському університеті імені Лесі Українки
- Тернопільському педагогічному університеті
- Дніпровському університеті імені Гончара
- Західноукраїнському університеті