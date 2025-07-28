Найбільше заяв вступники подали до ЛНУ імені Івана Франка

ЛНУ імені Івана Франка та Львівська політехніка є лідерами серед українських університетів, куди вступники подали найбільше заяв. Про це свідчать дані Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

У 2025 році абітурієнти можуть подати заяви про вступ на бакалаврат до 1 серпня. Станом на ранок 28 липня у базі сформувалась п’ятірка найпопулярніших університетів, яким вступники найбільше віддають перевагу.

Найпопулярніші університети для вступу на бакалаврат 2025:

ЛНУ імені Івана Франка – 20 522 заяви (з них 10 555 на бюджет)

Львівська політехніка – 18 363 заяви (з них 9 308 на бюджет)

КНУ імені Тараса Шевченка – 17 099 заяв (з них 8 499 на бюджет)

КПІ імені Ігоря Сікорського – 14 131 заява (з них 7 933 на бюджет)

Державний торговельно-економічний університет – 13 594 заяви (з них 5 228 на бюджет)

Нагадаємо, що у 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у:

Раніше ZAXID.NET детально розповідав про особливості вступної кампанії 2025 та про те, як отримати грант на навчання.

Нагадаємо, що Міносвіти затвердило регіональні коефіцієнти для розрахунку конкурсного бала вступників – ми розповідали про значення коефіцієнтів та як їх варто застосовувати під час вступної кампанії.