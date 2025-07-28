Два львівські університети очолили рейтинг найпопулярніших серед вступників вишів
Майже 40 тис. заяв подали в ЛНУ імені Івана Франка та Львівську політехніку
ЛНУ імені Івана Франка та Львівська політехніка є лідерами серед українських університетів, куди вступники подали найбільше заяв. Про це свідчать дані Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
У 2025 році абітурієнти можуть подати заяви про вступ на бакалаврат до 1 серпня. Станом на ранок 28 липня у базі сформувалась п’ятірка найпопулярніших університетів, яким вступники найбільше віддають перевагу.
Найпопулярніші університети для вступу на бакалаврат 2025:
- ЛНУ імені Івана Франка – 20 522 заяви (з них 10 555 на бюджет)
- Львівська політехніка – 18 363 заяви (з них 9 308 на бюджет)
- КНУ імені Тараса Шевченка – 17 099 заяв (з них 8 499 на бюджет)
- КПІ імені Ігоря Сікорського – 14 131 заява (з них 7 933 на бюджет)
- Державний торговельно-економічний університет – 13 594 заяви (з них 5 228 на бюджет)
Нагадаємо, що у 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у:
- ЛНУ імені Івана Франка
- «Львівській політехніці»
- КПІ імені Ігоря Сікорського
- КНУ імені Тараса Шевченка
- Харківському університеті імені Каразіна
- Києво-Могилянській академії
- Сумському державному університеті
- ХНУРЕ
- Медичному університеті імені Богомольця
- Чернівецькому університеті імені Федьковича
- Львівському медичному університеті імені Данила Галицького
- Прикарпатському університеті імені Стефаника
- Одеському національному університеті імені Мечникова
- Національному університеті біоресурсів і природокористування
- «Дніпровській політехніці»
- Волинському університеті імені Лесі Українки
- Тернопільському педагогічному університеті
- Дніпровському університеті імені Гончара
- Західноукраїнському університеті
Раніше ZAXID.NET детально розповідав про особливості вступної кампанії 2025 та про те, як отримати грант на навчання.
Нагадаємо, що Міносвіти затвердило регіональні коефіцієнти для розрахунку конкурсного бала вступників – ми розповідали про значення коефіцієнтів та як їх варто застосовувати під час вступної кампанії.