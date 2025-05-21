Головний корпус ЛНУ імені Івана Франка у центрі Львова

Наближається вступна кампанія, і університети затверджують вартість навчання на 2025/2026 навчальний рік. Вартість зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника.

ZAXID.NET переглянув вартість навчання для першокурсників у Львівському національному університеті імені Івана Франка, який щороку входить до переліку кращих ЗВО країни. Мінімальна вартість одного року навчання на денній формі бакалаврату становить 39,7 тис. грн, а максимальна – 66,7 тис. грн, залежно від освітньої програми.

До найдорожчих спеціальностей входять кібербезпека, інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, міжнародні відносини, право.

Вартість навчання в ЛНУ на денній формі бакалаврату у 2025/2026 навчальному році:

Усі освітні програми біологічного факультету – 39,7 тис. грн.

Географічний факультет:

Середня освіта (географія); ґрунтознавство та експертна оцінка земель; рельєф та геопланування; геоінформаційні технології захисту навколишнього середовища; харчові технології – 39,7 тис. грн.

Географія та регіональні студії; урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток – 45,1 тис. грн.

Готельно-ресторанна справа; рекреаційна діяльність; туристична діяльність – 53,7 тис. грн.

Усі освітні програми геологічного факультету – 39,7 тис. грн.

Усі освітні програми економічного факультету – 53,7 тис. грн, окрім «соціального забезпечення» – 45,1 тис. грн.

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій:

Інформаційні системи і технології; електроніка та комп’ютерні системи; сенсорні та діагностичні електронні системи – 45,1 тис. грн.

Інженерія програмного забезпечення; комп’ютерні науки – 66,7 тис. грн.

Освітні програми факультету журналістики – 53,7 тис. грн.

Факультет іноземних мов:

Спеціальність – філологія (перша мова – англійська) – 66,7 тис. грн.

Інші освітні програми – 53,7 тис. грн.

Історичний факультет:

Середня освіта (Історія та громадянська освіта) – 39,7 тис. грн.

Інші освітні програми – 45,1 тис. грн.

Факультет культури і мистецтв:

Середня освіта (Музичне мистецтво); хорове диригування; інформаційна діяльність, бібліотечна та архівна справа – 39,7 тис. грн.

Інші освітні програми – 45,1 тис. грн.

Механіко-математичний факультет:

Прикладна математика (інформаційні технології та математичне моделювання в механіці) – 45,1 тис. грн.

Статистика (статистичний аналіз даних) – 66,7 тис. грн.

Інші освітні програми – 39,7 тис. грн.

Усі освітні програми факультету міжнародних відносин – 66,7 тис. грн.

Факультет педагогічної освіти:

Середня освіта (Фізична культура) – 39,7 тис. грн.

Інші освіти програми – 45,1 тис. грн.

Факультет прикладної математики та інформатики:

Кібербезпека; інформатика – 66,7 тис. грн.

Прикладна математика; системний аналіз і науки про дані – 45,1 тис. грн.

Середня освіта (Інформатика) – 39,7 тис. грн.

Усі освітні програми факультету управління фінансами та бізнесу – 53,7 тис. грн.

Усі освітні програми фізичного факультету – 39,7 тис. грн.

Філологічний факультет:

Середня освіта (Українська мова і література) – 39,7 тис. грн.

Китайська мова та література; японська мова і література – 53,7 тис. грн.

Інші освітні програми – 45,1 тис. грн.

Філософський факультет:

Психологія – 53,7 тис. грн.

Інші освітні програми – 45,1 тис. грн.

Хімічний факультет – 39,7 тис. грн.

Юридичний факультет – 66,7 тис. грн.

У 2025 році при вступі в університет застосовуватимуть три коефіцієнти для розрахунку конкурсного балу: ваговий, регіональний та галузевий – раніше ми детально розповідали про значення цих коефіцієнтів та як їх варто застосовувати під час вступної кампанії.

Нагадаємо також порогові бали НМТ-2025 з кожного предмета, які потрібно набрати для участі у вступній кампанії.