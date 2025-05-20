З Луцького національного технічного університету відрахували 1000 студентів

Ректорка Луцького національного технічного університету Ірина Вахович розповіла про відрахування тисячі студентів віком від 25 років. За її словами, вони вступали в університет по другу чи третю вищу освіту лише для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації.

Ірина Вахович у травні 2025 року дала інтерв’ю Insider Media та розповіла, що у вересні 2024 року з університету відрахували понад 1000 студентів віком понад 25 років. За її словами, причиною таких масштабних відрахувань було те, що чоловіки вступали до університету заради відстрочки від мобілізації.

«Початок війни... Звичайно, всі вступали. Це було не заборонено: другий раз вчишся чи третій раз, ти все одно цю відстрочку маєш. Але держава потурбувалася про це. Ті люди, які вже не перший раз навчаються, право на відстрочку втратили. Тобто ти можеш здобувати другу освіту – це ж не заборонено Конституцією, але відстрочки в такому разі не буде. Багато було в нас студентів, які дійсно хотіли не так вчитися, як цю відстрочку. І 1000 студентів віком 25+ ми відрахували у вересні 2024 року. Чому? Через те, що законодавство змінилося, і ця відстрочка не давалася. [...] До нас приходили документи на вступ, і ми їх зараховували. Це не означає, що ми надавали їм якийсь захист: ми надавали їм послугу, по яку вони до нас прийшли. Але держава скоригувала цей момент. Ті старші чоловіки, які перший раз навчаються, то вони дійсно навчаються далі», – розповіла ректорка Луцького національного технічного університету.

Додамо, що у травні 2024 року набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, студенти, які здобувають другу чи третю вищу освіту втратили право на відстрочку.