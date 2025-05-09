Незабаром в Україні розпочнеться вступна кампанія. У хлопців та чоловіків може виникнути питання, чи потрібен їм військово-обліковий документ для вступу до закладів вищої освіти. Наводимо пояснення освітнього порталу Education.ua.

Під час вступу на бакалаврат у 2025 році хлопці від 17 років та чоловіки мають подавати військово-облікові документи. Подавати такий документ потрібно при зарахуванні до закладу вищої освіти. Окрім чоловіків, подавати військово-облікові документи мають і жінки, які раніше отримали медичну або фармацевтичну освіту (в училищі, коледжі чи університеті) і вступають за тією ж спеціальністю або добровільно стали на військовий облік.

Для призовників віком від 17 до 25 років потрібно подати посвідчення про приписку до призовної дільниці. Військовий квиток або тимчасове посвідчення потрібно подавати чоловікам від 25 років та жінкам, які перебувають на військовому обліку. Документ можна подавати як паперовий, так і електронний.

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Актуальну інформацію про перелік усіх документів, які потрібні для вступу, варто уточнювати у приймальних комісіях обраних вами навчальних закладів.

Нагадаємо, у 2025 році при вступі в університети застосовуватимуть три коефіцієнти для розрахунку конкурсного балу – ваговий, регіональний та галузевий. Пояснюємо значення цих коефіцієнтів та як їх варто застосовувати під час вступної кампанії.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що для абітурієнтів створили безкоштовний застосунок про вступ в університети.