Додаток допоможе зорієнтуватися в розмаїтті спеціальностей і вишів

Українські студенти запустили безкоштовну платформу Abitly для допомоги абітурієнтам. Там вони зможуть дізнатися потрібну інформацію про різні спеціальності, обрати для себе оптимальний напрямок освіти і поспілкуватися зі студентами, які вже пройшли через вступну кампанію. Про це повідомила «Освіторія» з посиланням на розробників сервісу.

На сайті можна:

шукати необхідну інформацію про вступ;

порівнювати конкурсні пропозиції;

дивитися прохідні бали минулих років;

зберігати спеціальності чи заклади освіти, що сподобалися;

поспілкуватися зі студентами різних вишів та спеціальностей про умови у гуртожитках, випадки корупції в університеті та про інші аспекти навчання;

онлайн-калькулятор конкурсного бала НМТ – інструмент, що дозволяє визначити підсумковий бал залежно від обраного четвертого предмета НМТ.

Abitly – це ініціатива команди проєкту StudSearch.org, що існує вже 4 роки і налічує базу з понад 1600 студентів зі 180 закладів вищої освіти.