Команда переможців змагатиметься на міжнародному рівні

В Україні відбувся хакатон Teens in AI, під час якого десять команд підлітків розробили й презентували рішення із застосуванням штучного інтелекту. Школярські проєкти можуть допомогти долати глобальні проблеми – спростовувати міфи про медицину, боротися з гендерними стереотипами та робити навчання доступним і цікавим для кожного. До хакатону долучилися підлітки з усієї України – від Львова до Харкова, повідомляє МОН.

«Штучний інтелект інтегрується в кожну галузь і допомагає вирішувати масштабні проблеми у сфері оборони, освіти, медицини та державного управління. Ми бачимо, як технології змінюють світ. І найголовніше – не просто спостерігати за цим, а створювати власні інновації в Україні. Хакатон Teens in AI – це можливість для наших дітей самореалізуватися, генерувати зміни і стати частиною АІ-революції», – зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Українські школярі презентували такі рішення для:

прогнозування й запобігання епідеміям;

поліпшення доступності навчання у віддалених громадах;

ментальної підтримки школярів;

озвучення текстових даних для людей з порушеннями зору.

«Переможці вразили глибиною підходу, інтегрувавши елементи гендерної рівності, боротьби з дезінформацією, розвитку емоційного інтелекту. Усі ці проєкти демонструють, наскільки глибоко молодь розуміє виклики сучасного світу. Це технології, що роблять освіту доступнішою, інклюзивнішою та ефективнішою», – зазначив заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній.

Три проєкти переможців хакатону Teens in AI

HARBOUR SEALS з проєктом «Equilla», який допомагає виявляти гендерну дискримінацію, стереотипи й дезінформацію в дописах у соцмережах та дає альтернативні, гендерно нейтральні коментарі. Рішення можна використовувати для автоматичного виявлення і боротьби з токсичними коментарями у соцмережах та медіа.

Інтерактивна навчальна платформа з ШІ для дітей з розладами аутистичного спектра – PL of KPI Igor Sikorsky з проєктом «EmoPuzzle». Рішення працює у форматі веб- та мобільного застосунку і допомагає користувачам розуміти емоції, висловлювати почуття та орієнтуватися в повсякденних життєвих ситуаціях. Також застосунком можуть користуватися батьки та вчителі для комунікації з дітьми.

«Інферно» з проєктом «Pure Mind» – платформа, яка допомагає створювати нотатки й тести на основі відео зі Всеукраїнської онлайн-школи. Можна налаштовувати профіль, зокрема інформацію про здоров’я. Серед функцій запропоновано також голосову підтримку, мотиваційні елементи та персоналізований розклад на основі біоритмів.

Проєкт «Equilla» візьме участь у відборі на міжнародний етап хакатону, у якому змагаються учасники з 97 країн. До фіналу конкурсу пройде 10 команд – вони візьмуть участь у Global Demo Day.