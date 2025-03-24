Google надасть українцям безкоштовний доступ до курсу про штучний інтелект (ШІ). Навчання, яке проходитиме на платформі Coursera, зможуть пройти 2500 людей. Цю програму реалізують за підтримки Міністерства економіки України.

Навчання на курсі Google AI Essentials допоможе зрозуміти основи штучного інтелекту, навчитися створювати ефективні запити та використовувати ШІ для автоматизації завдань. Він підходить як для новачків, так і для спеціалістів, які хочуть отримати сертифікацію зі ШІ.

Навчання проходитиме на плафтормі Coursera українською мовою, тривалість курсу – 10 годин. Проєкт реалізуватимуть через п'ять організацій: Український ветеранський фонд, Veteran Hub, EdEra, Київську школу економіки (KSE) та ГО «Дівчата». Перевага при виборі учасників надаватиметься ветеранам, військовим та їхнім рідним, а також жінкам.

Як зареєструватись на курс?

Із 18 березня протягом двох тижнів триває реєстрація на першу хвилю навчання для 2500 учасників.

Щоб зареєструватись, потрібно перейти на сайт та обрати організацію, через яку можна отримати доступ до навчання на курсі AI Essentials (Український ветеранський фонд, Veteran Hub, EdEra, Київська школа економіки, ГО «Дівчата»). Після цього треба заповнити реєстраційну форму та чекати на сповіщення.