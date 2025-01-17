Штучний інтелект допоможе розвивати навички дітей і молоді

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді при Міністерстві освіти й науки України запустив дистанційну освітню платформу «Педагогічні можливості штучного інтелекту в позашкільній освіті». Нова платформа має сприяти інтеграції інноваційних технологій у навчальний процес позашкільних закладів. Про це повідомляє НУШ.

На платформі вивчатимуть, як штучний інтелект допомагає розвивати навички дітей і молоді, а також обговорюватимуть практичні приклади його застосування в освітніх програмах.

Користувачі платформи зможуть дізнатися про виклики при застосуванні штучного інтелекту в позашкільній освіті та отримають поради, як з ними справлятися.

За словами організаторів, платформа стане корисним ресурсом для педагогів, які прагнуть йти в ногу з часом і використовувати сучасні технології для ефективнішого навчання молоді.