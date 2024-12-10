Безкоштовний курс можуть пройти всі охочі

Міністерство освіти і науки України та група IT-компаній Netpeak Group уклали меморандум про співпрацю для навчання українців програм штучного інтелекту. Безкоштовний курс надасть вчителям, школярам, студентам практичні інструменти для роботи з ШІ.

Курс «Від початківця до експерта в ШІ» допоможе розвинути цифрові компетенції, критичне мислення та адаптацію до сучасних технологій. Він містить 64 уроки, які згруповані в 6 навчальних модулів:

Модуль 1: Вчимо основи

Модуль 2: Зустрічайте помічника

Модуль 3: Творимо разом

Модуль 4: Заглиблюємося в агентів

Модуль 5: Створюємо асистентів

Модуль 6: Донавчаємо ШІ

Уроки передбачають роботу з розширеними голосовими функціями ChatGPT та Gemini для веб- і мобільних пристроїв, оновленим Claude з поліпшеними математичними можливостями, а також новими версіями GPT-4 із розширеною пам’яттю та можливостями для створення візуального контенту.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Курс доступний не тільки для освітян, але й для всіх українців. Для старту потрібно пройти тест у чатботі телеграму, який визначить початковий рівень знань. Згодом учаснику надішлють посилання на курс і рекомендації, з якого модуля починати навчання. Детальніше про курс читайте на сайті.