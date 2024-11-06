ШІ може стати помічником, який економить час, але не виконує роботу за учня чи студента

Сайт «Освіта Нова» підготував корисні поради, які інструменти штучного інтелекту можуть бути корисними учням та студентам для навчання. У цьому їх консультував координатор освітніх програм ЕРАМ Ukraine Олексій Леуненко.

Інструменти, якими можна користуватися

ChatGPT – найвідоміша модель ШІ. Версія 4.0 обмежена знаннями до вересня 2022 року і знає 95 мов. Щоб модель допомогла з математичними розрахунками, її роботу можуть покращити спеціальні плагіни. У ChatGPT особливо цікаво використовувати контекст: можна уточнювати, тоді модель намагатиметься давати відповіді краще.

Gimini від Google. Ця модель з математичними підрахунками вправляється краще, але це все-таки мовна модель, і числа для неї виглядають як слова.

Copilot від Microsoft. Тут можна безплатно генерувати 30 запитів на добу. Програма натренована на пошуковій системі, дає більш коректні посилання з джерелом матеріалу, що не завжди робить ChatGPT.

GitHub Copilot. Спеціалізована модель на коді й спеціалізована під роботу з ним. Copilot (Microsoft) дає можливість безплатно користуватися DALL-E. Ті самі 30 запитів можна перетворити на створення 30 картинок.

Штучний інтелект у навчанні

Школярі та студенти можуть використовувати ШІ при виконанні лабораторних та курсових робіт, рефератів, але результати доведеться перевіряти. Можна звернутися за допомогою при підготовці до іспитів або контрольної.

Мовну модель можна вдало використовувати там, де є мовні конструкції. Наприклад, вивчати іноземну. ШІ натренований на великих масивах даних, переважно англійською, проте кожна модель знає й інші мови, але як результат зазвичай видає переклад.

Запит для ШІ можна сформулювати таким чином: «Спілкуйся зі мною як викладач англійської мови, поясни правила використання Present Perfect та наведи 3 приклади». Тут, окрім теорії, додається контекст і роль. Потім можна дати завдання ШІ, щоб він запитав, чи все ми зрозуміли, перевірив знання. Наприклад: «Зроби контрольне опитування – 5 запитань. Щоб кожне запитання було поставлене послідовно. Не показуй правильні відповіді, поки не побачиш мій варіант».

Переклад ChatGPT кращий, ніж у Google Translate. А ще є спеціальна платформа DeepL Translate, яка пристосована виключно під переклади.

Для роботи з текстом треба враховувати особливості програм. Gimini досить довго генерує текст. Copilot від Microsoft пропонує обрати формат тексту (збалансований, творчий чи точний – обираємо творчий, щоб текст був унікальним). ChatGPT може помилитися зі списком літератури – деяких книжок може просто не існувати. Gimini справляється краще з літературою, а Copilot від Microsoft ще дає посилання на авторів. Через цей продукт можна згенерувати унікальну картинку, якої до цього не існувало.

ШІ можна залучати і до навчання програмування: перегляду коду, аналізу, пояснення. Якщо треба підготуватися до технічного інтерв’ю в ІТ-компанії, ШІ візьме на себе роль ментора чи наставника. Він готовий оцінити відповідь, підказати, пояснити матеріал, а потім перевірити знання.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Ефективність роботи із ШІ

Щоб правильно користуватися ШІ, треба пам’ятати, що це все-таки не людина. Тому важливо зважати на такі моменти:

влучно написати запит;

враховувати роль: зазначте, від чийого імені хочете отримати відповідь від ШІ (наприклад, Frontend Developer чи викладач історії).

врахувати контекст. Якщо ШІ генерує не те, його можна зупинити і перепитати. Модель спробує дати відповідь інакше. Не рекомендується використовувати скорочення та сленг, програма може це не зрозуміти.

орфографія. Розумний інтерфейс, який працює на мові, вам пробачить одруківку, але краще не помилятися. Якщо знаєте англійську, використовуйте її.

галюцинації. ШІ видає інформацію, яку він знайшов в інтернеті, яка може бути вигаданою. Це можуть бути агреговані дані з інших ресурсів, але під час перероблення можуть виникати помилки, і ШІ може запропонувати, наприклад, книжку вигаданого письменника.

Найважливіше у процесі навчання пам’ятати про поняття «академічна доброчесність» і залучати штучний інтелект як інструмент, а не підміняти ним свою роботу. Використовувати ШІ треба як помічника, який економить час: знайти інформацію, але потім автору треба заглибитися, перевірити її чи переписати.