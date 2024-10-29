Соцмережі, онлайн-ігри та діпфейки: навчання з цифрової грамотності та кібербезпеки для школярів
Міжнародна мережа фірм KPMG в Україні та Державна служба якості освіти організували для школярів освітній День кібербезпеки. Навчання з цифрової грамотності відбулося 29 жовтня.
У відеороликах для школярів підготували цінні поради з безпечного користування інтернетом, цифрової грамотності та правила поведінки у соцмережах і онлайн-іграх.
«Програма містить віртуальні презентації та матеріали, орієнтовані на школярів віком від 7 до 17 років. Проте вони будуть цікаві і більш широкій аудиторії. Теми включають захист персональних даних онлайн, виявлення та протистояння кіберзагрозам, розпізнавання діпфейків тощо», – зазначають організатори.
Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.
Інтерактивні навчальні онлайн-сесії поділили за віковими категоріями.
Учням молодших класів (7-10 років) розповіли про:
- онлайн-геймінг та покупки в онлайн-іграх;
- дзвінки та повідомлення від шахраїв;
- кібербулінг та боротьбу з ним;
- підозрілий контент в соцмережах.
Учням старших класів (11-17 років) пояснили про:
- захист особистих даних в інтернеті;
- штучний інтелект (AI);
- розумне використання телефону;
- діпфейки;
- важливість остерігатись кібератак;
- кар’єру в кібербезпеці.