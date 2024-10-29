Діти отримали поради з правилами поведінки у соцмережах і онлайн-іграх

Міжнародна мережа фірм KPMG в Україні та Державна служба якості освіти організували для школярів освітній День кібербезпеки. Навчання з цифрової грамотності відбулося 29 жовтня.

У відеороликах для школярів підготували цінні поради з безпечного користування інтернетом, цифрової грамотності та правила поведінки у соцмережах і онлайн-іграх.

«Програма містить віртуальні презентації та матеріали, орієнтовані на школярів віком від 7 до 17 років. Проте вони будуть цікаві і більш широкій аудиторії. Теми включають захист персональних даних онлайн, виявлення та протистояння кіберзагрозам, розпізнавання діпфейків тощо», – зазначають організатори.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Інтерактивні навчальні онлайн-сесії поділили за віковими категоріями.

Учням молодших класів (7-10 років) розповіли про:

онлайн-геймінг та покупки в онлайн-іграх;

дзвінки та повідомлення від шахраїв;

кібербулінг та боротьбу з ним;

підозрілий контент в соцмережах.

Учням старших класів (11-17 років) пояснили про: