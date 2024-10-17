З дітьми варто обговорити правила користування інтернетом наперед

Користувачам інтернету, як і в реальному житті, важливо подбати про безпеку та свій стан. Особливо важливо навчити цього дітей і показати власний гарний приклад. ЮНІСЕФ Україна розповіла, як батькам прищепити дітям здорові онлайн-звички та водночас підтримувати з ними довірливі стосунки без надмірного контролю.

Поради для батьків:

Офлайн час разом. Під час сімейної вечері варто відкласти мобільні телефони та вимкнути телевізор. Батькам слід показати дитині власним прикладом, що проведений без гаджетів час – це норма, а не виняток;

Домовитися про правила. Слід встановити конкретний час для використання гаджетів, домовитися про час, коли їх відкладуть усі члени сім’ї, особливо перед сном.

Запитайте дитину про її досвід онлайн: що найбільше подобається, а що ні; які соціальні мережі використовує; чому саме ці ігри і програми подобаються.

Обговоріть ризики в інтернеті. Розкажіть дітям, як розпізнати ознаки кібербулінгу та інші загрози, як вони можуть впливати на фізичний і ментальний стан.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Постійне «залипання» в онлайні може свідчити про переживання дитини, її невпевненість в собі або занепокоєння думками інших. Не варто забирати в дітей телефон, краще запитати, що її турбує і як це можна вирішити.

Заохочуйте дитину обговорювати проблеми, пов’язані з користуванням інтернетом. За довіру дякуйте.

Проводьте час онлайн разом. Це може бути перегляд фільмів, ігри, обговорення цікавого із соцмереж.