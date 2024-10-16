Лише половина дітей, які стикнулися з випадками булінгу, повідомили дорослим про це

Міністерство освіти та науки України створило можливість швидко повідомити про випадки булінгу у школах. Коли учні зіткнуться з таким явищем, вони можуть оперативно про це повідомити. Для цього треба заповнити коротку анкету та надіслати електронну скаргу. До вирішення проблеми залучать керівництво школи та за потреби поліцейських.

Як повідомила пресслужба МОН, понад 53% учнів стикалися з булінгом у школі, але лише половина з них повідомила про це батькам чи вчителям. Діти зазвичай бояться розповісти про проблеми дорослим.

Як повідомити про випадки булінгу онлайн:

зайдіть на сайт АІКОМ та натисніть кнопку «Повідомити про булінг».

зареєструйтеся або увійдіть в уже створений акаунт.

заповніть коротку анкету. Заяву можна подавати анонімно чи зазначити свої дані.

натисніть кнопку «Продовжити» та підтвердіть заяву.

ознайомтеся з рекомендаціями щодо того, як реагувати на булінг.

Якщо заяву створює дитина, то вона може не зазначати інформацію про себе, тоді заява буде повністю анонімною. Якщо вказати особисту інформацію, це значно полегшить школі та поліції розвʼязати конкретну ситуацію. Заяву про булінг можуть бачити лише директор(ка) школи та представники поліції. Вони мають діяти в інтересах дитини, тому без нагальної потреби ім’я чи будь-яку іншу особисту інформацію ніхто не повідомлятиме іншим. Анонімні заяви можуть розглядатися тільки на рівні школи. Батьки чи опікуни не можуть створити анонімну заяву.

У заяві достатньо лише текстово описати випадки булінгу, які відбулися. Надіслану заяву отримує директор(ка) школи і протягом доби має відреагувати на звернення: скликати спеціальну комісію, яка обговорить конкретний випадок та визначить подальші дії щодо сторін конфлікту.

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Якщо потрібно, до вирішення проблеми можуть залучати соціальних працівників, ювенальних поліцейських та інші служби. Якщо ж заяву скерують у поліцію, там можуть знадобитися докази або свідчення для підтвердження факту булінгу. Це не обов’язково, але полегшить процес розслідування.

Якщо учні помітили випадки булінгу, але не є його жертвою, вони також можуть повідомити про це – анонімно або із вказанням свого імені.

Учні можуть скористатися чат-ботом з інформацією щодо того, як реагувати на булінг, підтримати себе та інших.