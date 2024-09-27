Батькам треба підтримати своїх дітей і обговорювати проблеми

Школа є важливе місцем для соціалізації дітей. Там вони вчаться налагоджувати контакти та будувати стосунки, розвʼязувати конфлікти та дружити. Однак коли трапляються деякі неприємні ситуації, мають втрутитися дорослі. Міністерство освіти розповіло, як батьки можуть допомогти своїм дітям справитися з такими ситуаціями.

Булінг – це не просто одинична сварка чи непорозуміння між дітьми. Він відрізняється систематичністю та приниженням і психологічним тиском на дитину. Це серйозно впливає на психіку та здоров’я. ЮНІСЕФ з’ясувала, що 67% дітей віком 11-17 років мали досвід булінгу у школі.

Булінгом є:

постійні насмішки;

називання образливими словами;

кріплення на спину стікерів або малюнки на дошці;

стусани, ляпаси, бійки;

поширення чуток, маніпуляції, принизливі погляди;

образи сексуального характеру та порушення фізичних кордонів;

хейт у соцмережах.

МОН пояснило, як батьки можуть допомогти дитині розібратися з власними почуттями та зрозуміти, що їй завдають шкоди. Поради:

Називайте почуття. З часом дитина запам’ятає, які слова виражають ті чи інші емоції, зможе їх ідентифікувати та говорити про них. Запропонуйте розв’язувати різні ситуації разом та обговоріть, чому певні рішення доречні або ні. Вчіться контролювати власні емоції. Присоромлення, покарання і «шльопання» – це емоційне і фізичне насильство над дитиною. Краще покажіть, як вам вдається справлятися з власними сильними емоціями. Частіше обіймайте дитину. Тілесний контакт з батьками допомагає відновити психологічний зв'язок і відчути себе в безпеці. Хваліть дитину щоразу, коли вона говорить про свої почуття. Так вона зрозуміє, що це нормально. А діти, яких хвалять, виростають впевненими у собі.

Обов’язково треба звернутися до адміністрації школи чи класного керівника, щоб вони втрутилися у нездорову ситуацію у класі вашого школяра.