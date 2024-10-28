Паспорт сприятиме формуванню безпечного освітнього середовища

Для кожної школи в Україні створять електронний паспорт безпеки, який буде доступний у програмно-апаратному комплексі АІКОМ. Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів, інформує НУШ.

За словами прем’єр-міністра України, доступ до електронного паспорта безпеки матимуть поліцейські та працівники ДСНС. Його запровадження сприятиме формуванню більш безпечного освітнього середовища й виправлятиме наявні проблеми у закладах освіти.

Для створення електронного паспорту безпеки адміністрації шкіл мають внести дані до 5 підрозділів:

відомості;

місцевість;

територія;

засоби охорони;

пожежна безпека.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

У документі буде напрацьований покроковий алгоритм дій для уповноважених працівників школи та органів управління.