Для кожної школи створять індивідуальний електронний паспорт безпеки
Для кожної школи в Україні створять електронний паспорт безпеки, який буде доступний у програмно-апаратному комплексі АІКОМ. Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів, інформує НУШ.
За словами прем’єр-міністра України, доступ до електронного паспорта безпеки матимуть поліцейські та працівники ДСНС. Його запровадження сприятиме формуванню більш безпечного освітнього середовища й виправлятиме наявні проблеми у закладах освіти.
Для створення електронного паспорту безпеки адміністрації шкіл мають внести дані до 5 підрозділів:
- відомості;
- місцевість;
- територія;
- засоби охорони;
- пожежна безпека.
Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.
У документі буде напрацьований покроковий алгоритм дій для уповноважених працівників школи та органів управління.