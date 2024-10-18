Пропуск уроків на початку навчального року впливає на відвідуваність школи впродовж усього року

Пропуски уроків без поважних причин впливають не лише на успішність школярів, але й на їхнє майбутнє. Такі висновки вчених, які досліджували це питання. При тривалій відсутності дитини в школі батьків можуть навіть оштрафувати. Та справжні наслідки накопичених прогулів впливають не на сімейний бюджет, а на саму дитину. «Освіторія» зібрала висновки міжнародних досліджень.

Дослідження PISA за 2018 рік виявило серйозні проблеми з відвідуваністю шкіл в Україні та пряму залежність прогулів від соціально-економічного статусу родини. Майже 40% хлопців і 35% дівчат повідомили, що пропустили хоча б один навчальний день без поважної причини впродовж двох тижнів. Це означає, що понад третина українських підлітків є «хронічними прогульниками».

Це дослідження провели у доковідний та довоєнний період. Відтак після початку повномасштабного вторгнення пропуски уроків зросли. Також результати PISA 2022 свідчать, що успішність українських учнів суттєво погіршилася.

Прогули впливають на оцінки

Чим більше дитина пропустить уроків у школі, тим важче їй буле надолужувати і самостійно зрозуміти те, що у школі пояснює вчитель. Американські дослідження встановили, що учні, які пропускають школу більше, ніж однолітки, отримують нижчі результати на стандартизованих тестах.

Дослідження Rhode Island Data HUB показало, що відвідуваність закладу освіти важлива і для дошкільнят: ті, хто постійно не відвідував дитячий садок, мали на 20% меншу ймовірність отримати добру або вищу оцінку з читання та на 25% меншу – з математики.

Традиційні методи навчання не виправдовують ваших очікувань? Альтернатива є! Дистанційна школа «Оптіма» пропонує інноваційний підхід. Комбіновані уроки, інтерактивні завдання, авторські матеріали – усе це не просто забезпечує високу ефективність навчання, але й формує в учнів цікавість до нового. Дізнайтеся, як вступити до дистанційної школи, та розпочніть захопливу подорож до знань!

Вплив прогулів уроків на доросле життя

Дослідження шотландського університету Стратклайд свідчить, що прогули шкільних уроків негативно впливають на оцінки випускних іспитів, а також на кар’єрні перспективи в дорослому житті.

За дослідженням науковців, прогули уроків підвищують ризиковану та проблемну поведінку учнів, одночасно знижують мотивацію до навчання. Люди, які пропустили п’ять днів навчання у віці 10 років, мали на 5,2% більше шансів не отримати жодної кваліфікації та на 4,1% більше шансів залишитися без роботи.

«Дитина, яка мала в школі багато пропусків, має більше шансів опинитися у професійній позастатусності (NEET — ані в роботі, ані в навчанні, ані в перекваліфікації). Зменшуються також шанси на вступ до закладів вищої освіти та навіть саме прагнення цього. За дослідженням, важлива і причина, з якої дитина пропускала школу. Якщо через хворобу, то шансів залишитися поза статусом у дорослому житті меншає», – вважають дослідники.

Вчені американського дослідницького проєкту Attendance Works, який вже майже 20 років досліджує вплив пропусків школи на дитину, її успішність, самооцінку і подальше життя, сформулювали 5 фактів про прогули:

Прогули в перший місяць навчання можуть повторюватися протягом усього навчального року. Половина учнів, які пропустили 2-4 дні у вересні, пропускають майже місяць навчання.

Дослідження показують, що пропуски 10% шкільних занять або близько 18 днів на рік, негативно впливають на успішність учня. Це лише два дні на місяць, але це вже хронічна відсутність.

Хронічна відсутність майже подвоїлася після спалаху пандемії Covid-19.

Для базової середньої школи хронічна відсутність стає головним індикатором того, що учень покине школу.

Коли студенти покращують свої показники відвідування, вони покращують академічні перспективи та шанси закінчити навчання.

Штрафи батьків за прогули дитини

У європейських країнах по-різному реагують на пропуски уроків школярами. У деяких – навіть штрафують за це батьків. Наприклад, у Великій Британії штраф становить 80 фунтів.

«Якщо пропуски систематичні, дитину можуть вилучити із сім’ї, а батьків позбавити прав. Цей механізм реально працює в Німеччині, Франції, Великій Британії. Українські біженці, які ще не оговтались від жахіть війни і дозволяли дітям прогулювати уроки у місцевих школах, мали справу з поліцією чи виконавчими органами», – пише «Освіторія».

У Німеччині під час навчального року в аеропортах поліцейські можуть поцікавитися у неповнолітніх та їхніх законних представників, чому дитина не на уроках. Зазвичай простими запитаннями не обмежуються. У Франції ж треба чесно попередити школу, що дитина їде в навчальний період на відпочинок із сім’єю.

В Україні теж передбачені штрафи та адміністративні покарання за дитячі прогули школи. Якщо учні понад 10 днів не були у школі без поважних причин, школа інформує службу у справах дітей, а звідти звертаються у поліцію. Батьків можуть оштрафувати на суму від 850 грн, а при повторному зверненні адміністрації школи – від 1700 грн.

Міністерство освіти і науки організувало громадське обговорення щодо зменшення кількості пропущених днів без звітності з 10 до 5.