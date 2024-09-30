Інтегровані уроки на природі особливо корисні молодшим школярам

Педагоги сходяться на думці, що уроки для сучасних школярів не повинні проводитись виключно у приміщенні закладу освіти. Якщо дозволяє погода, уроки на свіжому повітрі дають багато можливостей для пізнання світу дітьми. Таку практику особливо часто застосовували в період пандемії, проте вона корисна не тільки з огляду профілактики здоров’я дітей. Про це детальніше розповіли на сайті «Вceocвiтa».

Вчителі шукають нові способи та методи співпраці з учнями, щоб залучити їх максимально до пізнання довкілля та бажання зацікавитись і самостійного знаходити відповіді на важливі запитання. Навчання на природі розвиває спостережливість, формує науковий світогляд та допомагає привити любов до всього живого. А ще такі уроки рухливі і невимушені, що особливо доречно для наймолодших школярів.

В європейських країнах дошкільні заклади освіти та школи не відмовляються від прогулянок на вулиці навіть у дощову погоду. Навпаки, це додаткова можливість практично порівняти живу та неживу природу, у різну погоду – під час сонячного та похмурого дня, проаналізувати зміни, зробити висновки.

Користь від уроків просто неба:

Свіже повітря позитивно впливає на фізичне самопочуття дітей, покращує їхній психічний та емоційний стан.

На шкільному подвір’ї багато місця, щоб учні мали достатньо простору. Це водночас є профілактикою конфліктних ситуацій, уникнення міжособистісних сутичок, сприяє покращенню взаємин між учнями.

Стимул пізнавального інтересу в школярів: кожен новий урок у такому форматі можна проводити на новому місці.

Дослідження навколишньої території. Наприклад, біля школи може бути парк, сквер, квітник.

Повторення правил безпечної поведінки. Їх можна практично відпрацювати біля дороги зі світлофором, пішохідним переходом.

Екскурсії на природу допоможуть встановити на практиці міжпредметні зв’язки на уроках та через занурення у середовище здобути нові знання.

Розвиток уваги та спостережливості за живою та неживою природою. Наприклад, можна порівняти календар спостережень за природою через зачинене вікно й безпосередньо на вулиці.

Від зубріння слів та граматики дитину тягне на сон? Усе це легко змінити з АнтиШколою. Вивчення лексики за англійськими піснями, знайомство з однолітками, прогресивні викладачі – завдяки цьому нова мова легко стане невід’ємною частиною життя дитини. Не зволікайте та запишіть малюка на пробний урок вже сьогодні.

Заняття просто неба можуть відбуватись з різних предметів:

– під час уроків з природничих дисциплін. Водночас вчитель може декілька хвилин виділити на виховну бесіду на тему екології, пояснити тематичний зв’язок з курсом «Я досліджую світ».

– Уроки образотворчого мистецтва на вулиці найкраще підходять для створення тематичних композицій та малюнків природи.

– На уроках математики молодші школярі можуть зібрати на шкільному подвір’ї та полічити каштани, жолуді, листочки.

– Можна організувати урок-квест з будь-якого предмета. Це найкраще допоможе закріпити пройдену тему, розв’язувати тематичні завдання, водночас заняття буде активним і динамічним.