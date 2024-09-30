Уроки на свіжому повітрі: переваги та особливості проведення
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Педагоги сходяться на думці, що уроки для сучасних школярів не повинні проводитись виключно у приміщенні закладу освіти. Якщо дозволяє погода, уроки на свіжому повітрі дають багато можливостей для пізнання світу дітьми. Таку практику особливо часто застосовували в період пандемії, проте вона корисна не тільки з огляду профілактики здоров’я дітей. Про це детальніше розповіли на сайті «Вceocвiтa».
Вчителі шукають нові способи та методи співпраці з учнями, щоб залучити їх максимально до пізнання довкілля та бажання зацікавитись і самостійного знаходити відповіді на важливі запитання. Навчання на природі розвиває спостережливість, формує науковий світогляд та допомагає привити любов до всього живого. А ще такі уроки рухливі і невимушені, що особливо доречно для наймолодших школярів.
В європейських країнах дошкільні заклади освіти та школи не відмовляються від прогулянок на вулиці навіть у дощову погоду. Навпаки, це додаткова можливість практично порівняти живу та неживу природу, у різну погоду – під час сонячного та похмурого дня, проаналізувати зміни, зробити висновки.
Користь від уроків просто неба:
- Свіже повітря позитивно впливає на фізичне самопочуття дітей, покращує їхній психічний та емоційний стан.
- На шкільному подвір’ї багато місця, щоб учні мали достатньо простору. Це водночас є профілактикою конфліктних ситуацій, уникнення міжособистісних сутичок, сприяє покращенню взаємин між учнями.
- Стимул пізнавального інтересу в школярів: кожен новий урок у такому форматі можна проводити на новому місці.
- Дослідження навколишньої території. Наприклад, біля школи може бути парк, сквер, квітник.
- Повторення правил безпечної поведінки. Їх можна практично відпрацювати біля дороги зі світлофором, пішохідним переходом.
- Екскурсії на природу допоможуть встановити на практиці міжпредметні зв’язки на уроках та через занурення у середовище здобути нові знання.
- Розвиток уваги та спостережливості за живою та неживою природою. Наприклад, можна порівняти календар спостережень за природою через зачинене вікно й безпосередньо на вулиці.
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Заняття просто неба можуть відбуватись з різних предметів:
– під час уроків з природничих дисциплін. Водночас вчитель може декілька хвилин виділити на виховну бесіду на тему екології, пояснити тематичний зв’язок з курсом «Я досліджую світ».
– Уроки образотворчого мистецтва на вулиці найкраще підходять для створення тематичних композицій та малюнків природи.
– На уроках математики молодші школярі можуть зібрати на шкільному подвір’ї та полічити каштани, жолуді, листочки.
– Можна організувати урок-квест з будь-якого предмета. Це найкраще допоможе закріпити пройдену тему, розв’язувати тематичні завдання, водночас заняття буде активним і динамічним.