Нетпові уроки спонукають дітей висловлювати свої думки і почуття і знаходити порозуміння між собою та довкіллям

Шкільна освіта за кордоном включає як стандартний перелік предметів, так і незвичні експерименти. Багато уваги у педагогіці іноземних країн приділяють кращому пізнанню себе та довкілля: емоційній усвідомленості, урбаністиці, садівництву, правилам поведінки в лісі і на дорозі. «Всеосвіта» розповіла про незвичні уроки, які виходять за межі типових уявлень про навчання.

Уроки суперечок

У деяких країнах, наприклад в Ізраїлі і Нідерландах, проводяться так звані уроки суперечок – дискусії і порозуміння з опонентом. Учні навчаються дискутувати, обговорюють пластику тіла, міміку, зміст суперечки, аналізують внутрішні відчуття і проводять візуалізацію слів під час полеміки.

Учитель довільно ділить клас на дві частини, окреслює проблему. Одна команда відстоює одну позицію, а інша – протилежну. Уроки суперечок допомагають дітям відкрито говорити про свої емоції, не соромитися виступати перед великою аудиторією, не боятися наслідків дискусій.

Такі заняття схожі на групову терапію у психолога: кілька людей почергово діляться своєю проблемою, після чого інші учні висловлюють свої думки. Темою розмови може стати як улюблений фільм, так і непорозуміння в родині – учитель жодним чином не впливає на вибір школярів.

Уроки милування природою

Спостереження за природою – найважливіший духовний ритуал в Японії. Крім стандартної біології та природознавства, там дітей з ранніх років вчать милуватися навколишнім світом і помічати його красу.

Вчителі влаштовують екскурсії, під час яких не тільки описують всі рослини, які зустрічаються їм на шляху, а й пояснюють правила дбайливого ставлення до природи, прищеплюють дітям почуття прекрасного, вчать захоплюватися довкіллям. Учитель підкреслює гармонійність навколишнього світу, вчить бачити прекрасне. На підсумковому іспиті учні демонструють засвоєні знання та вміння.

Уроки на відкритому повітрі не тільки виховують естетичні почуття, вчать краще розуміти мистецтво, уважно спостерігати за тим, що відбувається, а й допомагають знімати стрес у школярів з великих міст.

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Уроки здорового способу життя

У початковій школі деяких міст Німеччини існує освітня програма, спрямована на попередження насильства, залежності та пропагування здорового способу життя. Вчитель розповідає школярам віком 6-10 років про користь регулярних фізичних навантажень, принципи правильного харчування, як розслаблятися, про шкоду алкоголю і куріння.

Особливість таких уроків у тому, що педагог не просто ділиться фактами, а розповідає, як поводити себе, якщо хтось пропонує спробувати наркотики, які існують способи відмови, куди і як потрібно повідомляти про насильство. До того ж педагог дає практичні рекомендації, здатні поліпшити спосіб життя дитини та її сім’ї. Часто школи запрошують на такі уроки консультантів з медичною освітою.

Уроки дослідження

Багато американських шкіл включають у навчальну програму предмет під загальною назвою «Дослідження» (Exploration), які спрямовані на всебічне вивчення будь-якої ситуації. Наприклад, учитель з учнями їде в певний район міста, щоб відвідати фермерське господарство, ринок, ресторан і сміттєпереробний завод. Після повернення учні повинні зробити проєкт про те, звідки беруться продукти, скільки вони коштують, як їх готують, як утилізують відходи і т.д. З такими знаннями учні вже у межах школи «відкривають кафе», яке відповідає етапам виробництва – закупівля продуктів, приготування їжі, найм персоналу, прибирання.

Такі «дослідження» мають різну тематику – харчова індустрія міста, будівництво, екологія тощо. Заняття допомагають дітям будь-якого віку краще розуміти, як відбуваються ті чи інші процеси, скільки людей відповідають за певну галузь, а для деяких учнів подібні дослідження переростають у хобі і впливають на подальший вибір професії.

Уроки медитації

Іноді школи використовують медитативні практики для поліпшення когнітивних здібностей і вирівнювання емоційного фону. Дитина фокусується на об’єкті і спостерігає за своїми емоціями, що допомагає краще концентруватися, розвиває інтуїцію, знижує рівень стресу, підвищує емпатію, допомагає в лікуванні депресії, тривожних розладів.

Такі уроки усвідомленості є в Австралії, США, Великобританії як в початковій, так і в середній і старшій школі. Діти молодшого віку медитують всього кілька хвилин – для них це спосіб заспокоїтися. Підліткам медитація допомагає вирішувати конфлікти і суперечки, що виникають в колективі, між учителями і учнями. Такі заняття допомагають відкрито говорити про свої емоції, концентруватися на проблемах, вирішувати їх спокійно і вдумливо. Багато учнів починають практикувати медитації і в позаурочний час.

Уроки емоційного виховання

У деяких іспанських школах програма включає уроки емоційного виховання для учнів будь-якого віку: на думку керівництва шкіл, розвивати емпатію необхідно як у 3 роки, так і в 17 років.

У кімнаті збирають учнів різних класів, вони сідають на підлогу або пледи і обговорюють почуття один одного. На прикладах вони вчаться взаємодіяти з людьми, керувати емоціями, прислухатися до почуттів інших. Учителі в таких школах дбайливо ставляться до почуттів дітей, поважають їх і ніколи не підвищують голос. Завдяки таким заняттям розвинений емоційний інтелект допомагає стати успішною людиною в житті і досягати високих результатів у будь-якій справі.

Логічним продовженням таких занять для дітей старшого віку стають асамблеї, на яких обговорюють різні соціальні проблеми: бідність, війни, конфлікти, статеву і расову дискримінацію. Емпатія допомагає спокійно і виважено реагувати на будь-яку думку. Так учні вчаться формувати свою думку з різних питань і приймати протилежну точку зору.