Дітям дозволять приносити телефони в школу, але користуватися ними – лише після уроків

В Угорщині заборонили мобільні телефони в школах. Відповідна заборона почала діяти у понеділок, 2 вересня. Як інформує Кiszo.news, дітям дозволяють приносити телефони в школу, але вони повинні здати їх призначеному вчителю до початку уроків.

«Закон спрямований на те, щоб діти рідко могли використовувати свої цифрові пристрої як навчальні засоби з дозволу вчителів, але не під час навчання в школі. Згідно з новою постановою, учні все ще можуть користуватися своїми мобільними телефонами до та після уроків, а за потреби вони можуть отримати дозвіл на їхнє використання», – зазначено у повідомленні Hungarytoday.

Причину такого рішення урядовці називають результати досліджень, які показують, що необмежене користування мобільним телефоном у школах негативно впливає на увагу та успішність учнів.

Крім Угорщини, кілька інших європейських урядів вже мають або планують запровадити схожі правила. До прикладу, у Нідерландах, теж вирішили зменшити час, який діти проводять перед екраном, а також запобігти кіберзалякуванням. У нідерландських школах мобільні телефони заборонені з січня 2024 року, а у початковій школі заборону на телефони ввели у вересні цього року.

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Уряд Франції також має намір запровадити «цифрову перерву» в усіх школах з 2025 року. Можливість запровадження заборони на мобільні телефони в середніх школах розглядає також уряд Ірландії.

Як повідомляє Politico, цієї осені деякі школи Бельгії також почали обмежувати використання мобільних телефонів: у Брюсселі та південному регіоні Валлонії сотні шкіл планують ввести заборону на використання мобільних телефонів у школах.