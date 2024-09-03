В Естонії з початком нового навчального року всі перші класи та групи дитячих садків починають вивчати естонську мову. Про це проінформувало в понеділок, 2 вересня, Міністерство освіти. Це історичне рішення, адже паралельне навчання російською мовою у країні тривало десятиліттями.

Перехід на естономовну освіту триватиме з вересня цього року до 2030 року згідно із законом.

«Це новий шлях, який, сподіваюся, через десять років приведе нас до майбутнього, коли система освіти більше не буде ділити дітей за рідною мовою і кожен матиме рівні можливості продовжувати освіту та досягати успіху в житті», – зазначила міністерка освіти Крістіна Каллас.

Рішення про відмову від російської мови в школах ухвалив уряд восени 2022 року після повномасштабного нападу Росії на Україну. На реалізацію цього плану у державному бюджеті на 2024-2027 роки заплановано 221 мільйон євро, до яких додадуть зовнішні кошти у розмірі 28,6 мільйона євро.

Як додає Польське радіо, вчителі, які раніше викладали переважно російською мовою, повинні були отримати сертифікат про знання естонської мови. Цього літа понад 500 освітян не відповідали новим мовним вимогам. Найгіршу ситуацію зафіксували у східній частині Естонії, включаючи прикордонне місто Нарва, де більшість розмовляє російською.

Станом на 2021 рік у Міністерстві заявляли, що російськомовні школи в країні становили 14% від усіх освітніх закладів.

Нагадаємо, 18 червня стало відомо, що в Естонії до шести років та трьох місяців ув’язнення засудили В’ячеслава Морозова – професора Тартуського університету, якого викрили у шпигунстві на користь військової розвідки Росії.