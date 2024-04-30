Міністерство внутрішніх справ Естонії не планує депортувати українців, які законно проживають в країні. Це також стосується чоловіків призовного віку, яких можуть мобілізувати в Україні. Про це заявила радниця відділу політики та громадянства МВС Естонії Аннелі Вікс, пише у вівторок, 30 квітня, естонський сайт новин ERR.

«Мобілізація – це питання, що стосується держави та її громадян. Міністерство внутрішніх справ не має плану примусової репатріації громадян України, які законно проживають в Естонії, втекли через війну, в тому числі громадян України, які належать до цільової групи можливої ​​української мобілізації», – цитує ERR Аннелі Вікс.

Станом на 26 квітня дозвіл на проживання в Естонії на підставі тимчасового захисту отримали 6500 українських чоловіків віком 18-60 років.

Аннелі Вікс зазначила, якщо українські чоловіки призовного віку не зможуть обміняти свої прострочені паспорти на нові в посольстві України, то вони втратять можливість подорожувати. Втім, за словами чиновниці, відсутність українського паспорта не вплине на можливість продовження посвідки на проживання.

«Відсутність чинного проїзного документа не обмежує можливості подання заяви на отримання або продовження посвідки на проживання (у тому числі на підставі тимчасового захисту). Чинний порядок також допускає ідентифікацію або підтвердження особи на підставі інших доказів. Однак іноземець не може звернутися за візою за відсутності справжнього проїзного документа», – розповіла Аннелі Вікс.

Як повідомляв ZAXID.NET, голова МЗС України Дмитра Кулеби надав розпорядження, згідно з яким українські чоловіки призовного віку (18-60 років) з 23 квітня не можуть отримати консульські послуги за кордоном. До того ж з 25 квітня чоловіки віком від 18 до 60 років мають можливість отримати паспортні документи тільки на території України, пересилати їх за кордон заборонено.

У зв'язку із заходами, які вжила Україна стосовно чоловіків призовного віку за кордоном, низка країн зробила заяви. Зокрема, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш [Władysław Kosiniak-Kamysz]заявив, що Польща розглядає можливість повернути до України військовозобов’язаних чоловіків, які перебувають у Польщі нелегально. Водночас голова міністерства внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський [Marcin Kierwiński] заявив, що Польща продовжить захист для українців, які не мають паспортів.

Президент Литви Гітанас Науседа [Gitanas Nausėda] та прем'єр-міністрка Інгріда Шимоніте [Ingrida Šimonytė] заявили, що країна має допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які проживають за кордоном.

У Німеччині заявили, що країна не планує позбавляти військовозобов’язаних українців статусу біженців. Тимчасова відмова України надавати чоловікам консульські послуги не вплине на їх перебування у Німеччині. Про це розповів офіційний представник МВС ФРН Максиміліан Калль.