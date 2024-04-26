Марцін Кєрвінський запевнив, що українцям без паспортів продовжать тимчасовий захист

Голова міністерства внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський [Marcin Kierwiński] заявив, що країна продовжить захист для українців, які не мають паспортів. Про це він розповів в ефірі TVN24, пише у п’ятницю, 26 квітня, польська Gazeta.pl.

За словами Марціна Кєрвінського, Польща не депортуватиме українців, які не матимуть паспортів, їм продовжать тимчасовий захист.

«Ми знайдемо спосіб, щоб розв'язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів будуть підлягати тимчасовому захисту. Польща буде охороняти їх права і нікому не передасть їх приватних даних, в тому числі Україні», – сказав Марцін Кєрвінський, який також відповідає за міграційну політику та легалізацію іноземців.

Зазначимо, що напередодні міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш [Władysław Kosiniak-Kamysz] заявив, що Польща готова допомоги Україні повернути військовозобов’язаних чоловіків, які перебувають у Польщі нелегально. За словами міністра оборони, поляки нібито обурюються присутності українських чоловіків у Польщі.

«Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських хлопців у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні», – заявив польський міністр оборони.

Таку ж заяву зробив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас [Laurynas Kasčiūnas]. Він наголосив на тому, що депортувати українців призовного віку не будуть, але країна розглядає варіанти обмежень для такої категорії людей. Зокрема, йдеться про обмеження у соціальних виплатах, дозволах на роботу тощо.

Своєю чергою, офіційний представник МВС ФРН Максиміліан Калль заявив, що влада Німеччини не планує позбавляти військовозобов’язаних українців статусу біженців. Тимчасова відмова України надавати чоловікам консульські послуги не вплине на їх перебування у Німеччині.

Нагадаємо, з 23 квітня військовозобов’язані українці віком від 18 до 60 років не можуть отримати консульські послуги за кордоном. Відповідне розпорядження надав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, за його словами, таке рішення «відновленням справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном».

Крім того, з 25 квітня чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи тільки на території України, пересилати їх за кордон заборонено, повідомили у ДП Документ.